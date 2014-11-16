Ковачич и Брозович рассказали о слабостях сборной Италии

Хавбеки сборной Хорватии Матео Ковачич и Марсело Брозович поделились мнением о том, за счет чего их команда может победить Италию в сегодняшней встрече отбора Евро-2016.
«Мы превосходим Италию по технике в полузащите, и я думаю, что именно это в итоге решит исход встречи», — отметил Ковачич.
«Наш лучший шанс — в игре против медленных итальянских защитников на флангах», — сказал Брозович.
«Мы превосходим Италию по технике в полузащите, и я думаю, что именно это в итоге решит исход встречи», — отметил Ковачич.
«Наш лучший шанс — в игре против медленных итальянских защитников на флангах», — сказал Брозович.