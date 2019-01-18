Роман Еременко стал игроком «Ростова»

Экс-полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко продолжит свою карьеру в «Ростове».
Как сообщает пресс-служба донского клуба, бывший игрок сборной Финляндии заключил с «Ростовом» контракт на 2.5 года.
Напомним, в начале января главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил о расторжении контракта с 31-летним хавбеком.
Роман Еременко — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
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