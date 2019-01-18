Роман Еременко стал игроком «Ростова»

18 января 2019, 06:12

Экс-полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко продолжит свою карьеру в «Ростове».

Как сообщает пресс-служба донского клуба, бывший игрок сборной Финляндии заключил с «Ростовом» контракт на 2.5 года.

Напомним, в начале января главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил о расторжении контракта с 31-летним хавбеком.