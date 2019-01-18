Роман Еременко стал игроком «Ростова»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Роман Еременко стал игроком «Ростова»

18 января 2019, 06:12

Экс-полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко продолжит свою карьеру в «Ростове».

Как сообщает пресс-служба донского клуба, бывший игрок сборной Финляндии заключил с «Ростовом» контракт на 2.5 года.

Напомним, в начале января главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил о расторжении контракта с 31-летним хавбеком.

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Все комментарии
Poseidon Ger
Poseidon Ger
19 января в 11:31
Иуда
Исмет
Исмет
   799 / 804
19 января в 11:15
Ерёменко, без сомнений ,удачное приобретение Ростова, кое кто ещё локти буде кусать от этого, фидун клоун....
viva-viva
viva-viva
19 января в 08:32
У семьи Романа Ростовские корни, удачи ему
mugik1973
mugik1973 ответил Санчо Панса
   218 / 804
19 января в 06:38
Ты случаем не чего не попутал насчет загубленной карьеры Еременко в Спартаке. Ведать не знаешь, что Еременко пристрастился в кокосу в табуне. Значит карьеру испортил Еременко табунчик.
Dominators
Dominators
   171 / 804
18 января в 21:31
Поживем увидим .Роман был добротным игроком ,каков он сейчас не знаю .Что касается его дисквалификации ,так у всех грехи есть .Всяко стульями не махал и не гомозил ,как некоторые ,да и жену думаю не метелил после баньки . Безгрешны только ангелы ,а не люди .Добро пожаловать в Ростов на реанимацию .Бухаров и Ионов не дадут соврать ,в Ростове перезапустились или перезагрузились .А Роману думаю есть еще что доказывать .Успехов парню в Ростове и Ростову в будующих сражениях на футбольном поле .
Sergey Z
Sergey Z
   107 / 804
18 января в 20:29
В ЦСКА был игроком, а сейчас никакой! Будем надеяться, что вернётся былая игра в Ростове. Удачи!!!
kolpankolpan
kolpankolpan
   194 / 804
18 января в 19:43
Сколько талантов Зенит загубил....Где вы увидели таланты.? Их нет со времен Аршавина.Кокорин сам себя посадил.А больше все.так что прекратите ныть и стонать.Таланты в футболе России ,только в пивных или кумысных черепах крикалят.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   157 / 804
18 января в 19:37
Ну что... Теперь все дорожки ведут в Ростов?))
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил дэн котовский
   737 / 804
18 января в 19:11
    Raketas80
    Raketas80
       181 / 804
    18 января в 19:09
    Нормалды.
    alexando1974
    alexando1974 ответил oFANATo
       381 / 804
    18 января в 19:00
    Зачем Ростову пупсик наркоман?
    этот наркоман ещо отгрузит пупсикам и нераз)))
    alexando1974
    alexando1974
       381 / 804
    18 января в 18:59
    спартак ещо пожалеет что расстался с ним)))
    V V S
    V V S
       632 / 804
    18 января в 18:52
    Очередной прр в лужу со стороны Спартака Роман уж точно общею картину не испортил игрок нормальный. Ростову повезло.
    Ножка Бурсы
    Ножка Бурсы
    18 января в 18:34
    Старый конь борозды не испорртит
    valt134
    valt134
       271 / 804
    18 января в 18:32
    Ерема,давай без залетов!
    Novograd
    Novograd
       501 / 804
    18 января в 18:31
    тваюююююююююююю матььььььььььььььььь войнааааааааааааааа
    oFANATo
    oFANATo
       61 / 804
    18 января в 18:24
    Зачем Ростову пупсик наркоман?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       100 / 804
    18 января в 17:59
    Вот так поворот! Валера тот час же подсуетился и заполучил добротного футболиста, с чем мы его и поздравляем) Чем то карьера Романа Еременко напоминает карьеру Романа Широкова....Спартак многим футболистам испортил карьеру(
    kotmyshka
    kotmyshka
       142 / 804
    18 января в 17:39
    Может еще заиграет
    Foxes
    Foxes
       98 / 804
    18 января в 17:34
    Усиление для Ростова.
    People Funny
    People Funny
    18 января в 16:31
    Замена Гулиеву
    beefs
    beefs
       202 / 804
    18 января в 14:50
    Ростову хуже не будет...
    drive45
    drive45
       430 / 804
    18 января в 13:43
    Помешать не помешает, но и помочь не сможет.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил particular
       66 / 804
    18 января в 13:38
    Правильно. ) Деньги портить. Голова не ту сторону поехало. Не зря мудрый говорят покажи своего друга а я скажу кто ты такой...) Так дружище.
    RIR68
    RIR68
       27 / 804
    18 января в 13:08
    под покровом ночи творятся странные дела)))
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Казанский
       148 / 804
    18 января в 12:55
    Виноват рубин или Ахметов у каждого своя правда. Но ЦСКА точно не виноват
    Mario84
    Mario84
       357 / 804
    18 января в 12:52
    Он не скрывал, что деньги сейчас самое важное для него. А в Ростове тратят много в последнее время.Хорошо если они зарабатывают, а не кредиты. Боюсь повториться история многих наших клубов, которые жили сегодняшним днём.
    particular
    particular
       103 / 804
    18 января в 12:49
    Слишком много внимания, нынче, некогда успешному и интересному игроку...
    Лучшие игры он уже сыграл, глупостей уже наделал...
    Репутацию сложно восстановить, но заработать на старость ещё можно...
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       220 / 804
    18 января в 12:33
    Ерема-кокс
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       63 / 804
    18 января в 12:29
    Пошёл Ромка по рукам!
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