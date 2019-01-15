Теряя, находят, или «Ростов» не сразу строился

«Ростов» потерял двух полузащитников и подписал лучшего молодого футболиста Казахстана. «Соккер.ру» сует нос в дела команды Валерия Карпина.
«Ростов» резво стартовал в нынешнем сезоне, долгое время шел в первой пятерке РПЛ, одержал гостевые победы над ЦСКА и «Спартаком», выбил «Зенит» из Кубка России. Команда Валерия Карпина запомнилась надежной обороной (второй результат по пропущенным мячам после ЦСКА), а вратари «Ростова» оказались самыми беззаботными в Премьер-Лиге (меньше всего ударов в створ), и хотя злые языки продолжали говорить, что дончане добиваются слишком хороших результатов «без игры», факты говорят сами за себя. «Ростов» по-прежнему в верхней половине турнирной таблицы РПЛ, пусть и сполз на седьмую строчку, и продолжит оспаривать с «Краснодаром» право сыграть в полуфинале Кубка России (первый матч четвертьфина в столице Кубани завершился со счетом 2:2).
Впрочем, неправильно будет умалчивать о том факте, что на финише осенней части сезона команда Валерия Карпина не одержала ни одной победы в шести встречах (четыре ничьи и два поражения). На самом деле, «Ростов» не приходится рассматривать в качестве претендента на попадание в еврокубки, зато созданный турнирный задел позволяет спокойно заниматься перестроениями команды по весне. А перестроения неизбежны: «желто-синие» потеряли ключевого для схем Карпина полузащитника и его коллегу по амплуа, который также входит в топ-11 игроков команды по количеству сыгранных минут. Впрочем, одно интересное приобретение уже состоялось, и, скорее всего, этим «Ростов» не ограничится.
Потери
Аяз Гулиев (Россия, 22 года)
В сезоне 2018/19 за «Ростов»: 15 матчей (1198 минут) = 1 гол + 2 «ассиста»
Трансфер: в «Спартак» за 1 миллион евро.
Летом «Ростов» выкупил Гулиева у «Спартака» за 500 тысяч евро, а спустя полгода «красно-белые» воспользовались опцией обратного выкупа и вернули воспитанника за вдвое большую сумму, так что южный клуб во всех смыслах успешно посотрудничал с Аязом. Хотя, конечно, Карпину жаль в середине сезона терять полузащитника, который стал ключевым звеном в средней линии: Гулиев много работал и на разрушение, и на созидание. Он органично смотрелся как в яростных подкатах, так и в хитром дриблинге. С уходом молодого россиянина в центре полузащиты образовалась дыра, которую нужно заклеивать.
Артур Юсупов (Россия, 29 лет)
В сезоне 2018/19 за «Ростов»: 16 матчей (1052 минут) = 1 гол + 2 «ассиста»
Трансфер: в «Динамо» как свободный агент.
Не по своей инициативе потерял «Ростов» и Артура Юсупова. Полузащитник подчеркивает, что в донском клубе его все устраивало, и он бы не согласился ни на одно предложение, кроме динамовского. «Динамо» - любимый клуб Артура, когда появился вариант с возвращением в ряды «бело-голубых», в Юсупове заговорил внутренний болельщик. Хавбек потерял деньги на расторжении контракта с «Ростовом», пошел на понижение зарплаты в «Динамо», так что Юсупову можно пожелать только удачи: человек осуществил свою мечту, вернулся в клуб, где был максимально счастлив. Но «Ростову» от этого не легче: молния дважды ударила в центральную зону полузащиты, в одночасье превратив укомплектованную зону в проблемную.
Кого еще может лишиться «Ростов»? Нужно напомнить, что, помимо трансферов Юсупова и Гулиева, полузащиту «Ростова» обедняет отсутствие Тимофея Калачева, которому в ноябре почистили коленный сустав. Таким образом, ветеран пропустит большую часть сборов и вряд ли будет готов к старту чемпионата. Что касается потерь вследствие трансферов, то «Ростов», вероятно, расстанется с исландским форвардом Кьяртанссоном, у которого не пошло на берегах Дона. Есть варианты трудоустройства в Турции и Китае. Если удастся выгодно пристроить Видара (речь о 3.5 млн евро компенсации), это станет отличной новостью, а вот еще одной большой потерей может стать Дмитрий Скопинцев. На латераля покушается «Зенит», разыскивающий игрока на левую бровку.
Приобретения
Бактиор Зайнутдинов (Казахстан, 20 лет)
Трансфер: из «Астаны» за 115 тысяч евро.
За досрочное расторжение контракта молодого футболиста с «Астаной» не пришлось много платить, между тем, Зайнутдинов считается большим талантам и уже успел зарекомендовать себя в двух казахстанских командах. Сначала засветился в той, что «поменьше» - в «Таразе», после чего перебрался во флагманскую «Астану» и стал чемпионом Казахстана, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи в золотом сезоне. Бактиор – универсальный парень созидательной формации, играл на обоих флангах атак и на позиции «десятки», не исключено, что Карпин расширит его горизонты и поставит в центральный треугольник хавбеков, где как раз недобор исполнителей.
Данил Глебов (Казахстан, 19 лет)
Трансфер: из «Анжи» как свободный агент.
Если Зайнутдинов может помочь «Ростову» здесь и сейчас, то Глебов пока выглядит покупкой на перспективу. Данил сыграл за «Анжи» 453 минуты в первой части сезона, это игрок средней линии, тяготеющий к правому флангу, хотя за махачкалинцев примерно поровну отработал в центральной зоне и на бровке. Глебов – хороший материал, из которого только предстоит «вылепить» игрока.
Кого еще может пригласить «Ростов»? В «Ростов» возвращается Иван Новосельцев, который в первой половине сезона играл за «Анжи». По слухам, в распоряжении Карпина может оказаться кто-то из экс-полузащитников «Спартака»: Попов или Еременко. А еще сообщается, что «Ростов» не прочь пригласить лучшего снайпера прошлого чемпионата Румынии Георге Цукудяна. Очевидно, этот трансфер станет возможен только после избавления от Кьяртанссона.
Отряд не заметил потери бойцов. Гыгыгы
Отряд не заметил потери бойцов. Гыгыгы