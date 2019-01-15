Теряя, находят, или «Ростов» не сразу строился

вчера, 17:15

«Ростов» потерял двух полузащитников и подписал лучшего молодого футболиста Казахстана. «Соккер.ру» сует нос в дела команды Валерия Карпина.

«Ростов» резво стартовал в нынешнем сезоне, долгое время шел в первой пятерке РПЛ , одержал гостевые победы над ЦСКА и «Спартаком», выбил «Зенит» из Кубка России. Команда Валерия Карпина запомнилась надежной обороной (второй результат по пропущенным мячам после ЦСКА ), а вратари «Ростова» оказались самыми беззаботными в Премьер-Лиге (меньше всего ударов в створ), и хотя злые языки продолжали говорить, что дончане добиваются слишком хороших результатов «без игры», факты говорят сами за себя. «Ростов» по-прежнему в верхней половине турнирной таблицы РПЛ , пусть и сполз на седьмую строчку, и продолжит оспаривать с «Краснодаром» право сыграть в полуфинале Кубка России (первый матч четвертьфина в столице Кубани завершился со счетом 2:2).

Впрочем, неправильно будет умалчивать о том факте, что на финише осенней части сезона команда Валерия Карпина не одержала ни одной победы в шести встречах (четыре ничьи и два поражения). На самом деле, «Ростов» не приходится рассматривать в качестве претендента на попадание в еврокубки, зато созданный турнирный задел позволяет спокойно заниматься перестроениями команды по весне. А перестроения неизбежны: «желто-синие» потеряли ключевого для схем Карпина полузащитника и его коллегу по амплуа, который также входит в топ-11 игроков команды по количеству сыгранных минут. Впрочем, одно интересное приобретение уже состоялось, и, скорее всего, этим «Ростов» не ограничится.

Потери

Аяз Гулиев (Россия, 22 года)

В сезоне 2018/19 за «Ростов»: 15 матчей (1198 минут) = 1 гол + 2 «ассиста»

Трансфер: в «Спартак» за 1 миллион евро.

Летом «Ростов» выкупил Гулиева у «Спартака» за 500 тысяч евро, а спустя полгода «красно-белые» воспользовались опцией обратного выкупа и вернули воспитанника за вдвое большую сумму, так что южный клуб во всех смыслах успешно посотрудничал с Аязом. Хотя, конечно, Карпину жаль в середине сезона терять полузащитника, который стал ключевым звеном в средней линии: Гулиев много работал и на разрушение, и на созидание. Он органично смотрелся как в яростных подкатах, так и в хитром дриблинге. С уходом молодого россиянина в центре полузащиты образовалась дыра, которую нужно заклеивать.

Артур Юсупов (Россия, 29 лет)

В сезоне 2018/19 за «Ростов»: 16 матчей (1052 минут) = 1 гол + 2 «ассиста»

Трансфер: в «Динамо» как свободный агент.

Не по своей инициативе потерял «Ростов» и Артура Юсупова. Полузащитник подчеркивает, что в донском клубе его все устраивало, и он бы не согласился ни на одно предложение, кроме динамовского. «Динамо» - любимый клуб Артура, когда появился вариант с возвращением в ряды «бело-голубых», в Юсупове заговорил внутренний болельщик. Хавбек потерял деньги на расторжении контракта с «Ростовом», пошел на понижение зарплаты в «Динамо», так что Юсупову можно пожелать только удачи: человек осуществил свою мечту, вернулся в клуб, где был максимально счастлив. Но «Ростову» от этого не легче: молния дважды ударила в центральную зону полузащиты, в одночасье превратив укомплектованную зону в проблемную.

Кого еще может лишиться «Ростов»? Нужно напомнить, что, помимо трансферов Юсупова и Гулиева, полузащиту «Ростова» обедняет отсутствие Тимофея Калачева, которому в ноябре почистили коленный сустав. Таким образом, ветеран пропустит большую часть сборов и вряд ли будет готов к старту чемпионата. Что касается потерь вследствие трансферов, то «Ростов», вероятно, расстанется с исландским форвардом Кьяртанссоном, у которого не пошло на берегах Дона. Есть варианты трудоустройства в Турции и Китае. Если удастся выгодно пристроить Видара (речь о 3.5 млн евро компенсации), это станет отличной новостью, а вот еще одной большой потерей может стать Дмитрий Скопинцев. На латераля покушается «Зенит», разыскивающий игрока на левую бровку.

Приобретения

Бактиор Зайнутдинов (Казахстан, 20 лет)

Трансфер: из «Астаны» за 115 тысяч евро.

За досрочное расторжение контракта молодого футболиста с «Астаной» не пришлось много платить, между тем, Зайнутдинов считается большим талантам и уже успел зарекомендовать себя в двух казахстанских командах. Сначала засветился в той, что «поменьше» - в «Таразе», после чего перебрался во флагманскую «Астану» и стал чемпионом Казахстана, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи в золотом сезоне. Бактиор – универсальный парень созидательной формации, играл на обоих флангах атак и на позиции «десятки», не исключено, что Карпин расширит его горизонты и поставит в центральный треугольник хавбеков, где как раз недобор исполнителей.

Данил Глебов (Казахстан, 19 лет)

Трансфер: из «Анжи» как свободный агент.

Если Зайнутдинов может помочь «Ростову» здесь и сейчас, то Глебов пока выглядит покупкой на перспективу. Данил сыграл за «Анжи» 453 минуты в первой части сезона, это игрок средней линии, тяготеющий к правому флангу, хотя за махачкалинцев примерно поровну отработал в центральной зоне и на бровке. Глебов – хороший материал, из которого только предстоит «вылепить» игрока.

Кого еще может пригласить «Ростов»? В «Ростов» возвращается Иван Новосельцев, который в первой половине сезона играл за «Анжи». По слухам, в распоряжении Карпина может оказаться кто-то из экс-полузащитников «Спартака»: Попов или Еременко. А еще сообщается, что «Ростов» не прочь пригласить лучшего снайпера прошлого чемпионата Румынии Георге Цукудяна. Очевидно, этот трансфер станет возможен только после избавления от Кьяртанссона.