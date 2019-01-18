Гиорги Лория продолжит карьеру во второй Бундеслиге

18 января 2019, 20:15

Бывший голкипер «Анжи» Гиорги Лория подписал контракт с «Магдебургом», который выступает во второй Бундеслиге.

Контракт 32-летнего голкипера с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года. В конце ноября «Анжи» был оштрафован за долги перед Лорией.