Гаврилов: «„Спартаку“ стоило посмотреть на Еременко во второй части сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход в «Ростов» экс-хавбека москвичей Романа Еременко.

Роман не очень много времени провел в клубе, и, несмотря на прошлые заслуги, в «Спартаке» себя не особо проявил.