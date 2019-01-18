Гаврилов: «„Спартаку“ стоило посмотреть на Еременко во второй части сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход в «Ростов» экс-хавбека москвичей Романа Еременко.
Роман не очень много времени провел в клубе, и, несмотря на прошлые заслуги, в «Спартаке» себя не особо проявил.
Наверное, имело смысл подождать, посмотреть на него во второй половине сезона. Когда Еременко выступал за ЦСКА, то был на очень хорошем счету. Единственная причина, которой объясняется разрыв контракта – у «Спартака» есть молодой и перспективный футболист на ту же позицию, в таком случае держать Еременко нет смысла, поскольку есть замена.
Разговор запаздал .
Разговор запаздал .
Наверно Ребров больше всех "насмотрится"....))))
Наверно Ребров больше всех "насмотрится"....))))
Теперь есть возможность посмотреть вторую часть.
На Ерему теперь пусть любуются Ростовские фанаты.
Теперь есть возможность посмотреть вторую часть.
На Ерему теперь пусть любуются Ростовские фанаты.