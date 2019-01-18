Лунёв: «Весну надо начинать с нуля»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв подвел итоги первой части сезона для своей команды.

Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА . Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря более солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем. В общем, весну надо начинать с нуля. На сборах подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.