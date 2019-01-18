Лунёв: «На месте Лодыгина мог оказаться любой»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал отсутствие Юрия Лодыгина на сборе команды. Футболист ищет себе новый клуб.

В жизни всякое может случиться, и на его месте мог оказаться любой. Дай Бог, чтобы все у Юры сложилось удачно. Надеюсь, будем встречаться на футбольных полях. Осенью не было предчувствия, что Лодыгин может уйти. Он восстанавливался после травмы. Пересекались на базе, но не обсуждали это.