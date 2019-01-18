Лунёв: «На месте Лодыгина мог оказаться любой»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал отсутствие Юрия Лодыгина на сборе команды. Футболист ищет себе новый клуб.
В жизни всякое может случиться, и на его месте мог оказаться любой. Дай Бог, чтобы все у Юры сложилось удачно. Надеюсь, будем встречаться на футбольных полях. Осенью не было предчувствия, что Лодыгин может уйти. Он восстанавливался после травмы. Пересекались на базе, но не обсуждали это.
но косячит он по хуже легенды.
но косячит он по хуже легенды.
Семак Лунёву: "Будешь играть ногами, на выходах, как Лодыгин и ты окажешься на его месте"
Семак Лунёву: "Будешь играть ногами, на выходах, как Лодыгин и ты окажешься на его месте"
P.S. ни один игрок соперника не испортил мне больше нервов....чем этот "свой" парень в воротах....)))
P.S. ни один игрок соперника не испортил мне больше нервов....чем этот "свой" парень в воротах....)))