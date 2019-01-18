Кирьяков: «Роман Еременко очень хорош в командных действиях»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход финского полузащитника Романа Еременко в «Ростов».

Я думаю, что такой игрок не помешал бы любой команде, которая находится в средней части таблицы или чуть выше. Еременко обладает соответствующим уровнем - это индивидуально сильный игрок, а также он очень хорош в командных действиях. Да, у него была двухлетняя дисквалификация, и выходя в матчах за «Спартак» он, возможно, не показал былого уровня, но было видно, что игрок в хорошем состоянии и на подходе к той форме, которая у него была до дисквалификации. Я думаю, у него есть время набрать в «Ростове» эту форму, поэтому это, однозначно, усиление для ростовской команды.