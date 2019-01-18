Саленко: «У Ракицкого хороший длинный пас»

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко считает, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий усилил бы «Зенит».

Пока никакой конкретики нет. Ходят разговоры о возможном переходе Ракицкого в «Зенит». Но это только разговоры… Слухи. Нет подтверждения данного факта. Посмотрим, как будет дальше.

В атаке он «Зенит» поможет. Длинный пас у него хороший. Сейчас он часто проигрывает позицию, не всегда грамотно действует позиционно. Из-под него забивают. Как только попадается серьезный соперник, он теряется. В Лиге чемпионов «плывет». Ему нужен подстраховщик, который будет в защите выгрызать. Тогда у Ракицкого развяжутся руки, он станет чаще подключаться вперед, созидать. Он умеет начинать атаки.