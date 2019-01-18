Лунёв: «Спасибо Черчесову за доверие»

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв признался, что берет пример с голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Готов ли я быть первым вратарем сборной России? Доказывать свою состоятельность надо постоянно. А там — решать главному тренеру. Играть же, понятное дело, хочется всегда, где бы ты ни был. Но к этому надо быть готовым.

Я общался с Акинфеевым. Но я все время, можно сказать, следил за ним. Что-то для себя черпал. Манера поведения, лидерские качества. Спасибо за доверие. Буду стараться его оправдывать.