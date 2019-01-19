«Эвертон» хочет подписать Дзюбу

19 января 2019, 11:10

Сообщается, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к футболисту проявляет «Эвертон». Есть вероятность, что «ириски» возьмут в аренду форварда.

При этом также существует вариант, при котором Дзюба станет частью сделки, по которой в Питер переедет один из футболистов «Эвертона».

Сам Дзюба не против переезда в Англию. Действующий контракт Артёма с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.