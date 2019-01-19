«Эвертон» хочет подписать Дзюбу

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 69’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Эвертон» хочет подписать Дзюбу

19 января 2019, 11:10

Сообщается, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к футболисту проявляет «Эвертон». Есть вероятность, что «ириски» возьмут в аренду форварда.

При этом также существует вариант, при котором Дзюба станет частью сделки, по которой в Питер переедет один из футболистов «Эвертона».

Сам Дзюба не против переезда в Англию. Действующий контракт Артёма с «Зенитом» рассчитан до 2020 года. 

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Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил Расул Манаев
   180 / 808
20 января в 19:02
Иногда и другие новости читай, будь, скажем так, в курсе Одни и те же новости не перечитывай)))
да я и не перечитываю,Везде одно о ЗЕНИТЕ!!О Спартаке только -скандалы и ещё скандалы!!!!!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил tuman960
   232 / 808
20 января в 12:21
Иногда и другие новости читай, будь, скажем так, в курсе
Одни и те же новости не перечитывай)))
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   65 / 808
19 января в 23:49
Конце эпохи ЭВЕРТОНА. )) ДЗЮБА языком топить. ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
19 января в 23:18
Выход Англии из Евросоюза должен ускориться.
Должно пройти всё гладко.
За Елизавету как-то тревожно и Биг Бен.
Шуnя771
Шуnя771
   235 / 808
19 января в 22:17
Да ну....)))
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   209 / 808
19 января в 21:40
Для Челси мог бы подойти
kilot11
kilot11 ответил tuman960
19 января в 21:01
ну конечно, на паредасов и краневитьков прям спрос, хоть отбивайся-))))
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
19 января в 19:52
В АПЛ его сожрут, переварят и высрут.
dalex83
dalex83
   497 / 808
19 января в 19:23
Ириски решили показать всем Пинокио))))
alexando1974
alexando1974
   371 / 808
19 января в 19:02
очередная хрень никуды он неуедит)))
tuman960
tuman960
   180 / 808
19 января в 18:49
Каждый день читаю об интересе к игрокам Зенита(один-два-три)!!!Интерес к игрокам Спартака -нулевой!!!Вывод-даже журналистам не интересен это федунинское безобразие(кроме "перца"-скандалы и "клубничка"!!!!"!!!
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил edubokom
   209 / 808
19 января в 18:18
Ой теперь и братьями стали? Красно-белый тень никому не дает расслабиться
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
19 января в 18:17
Смешная шутка!
Mi6
Mi6
   372 / 808
19 января в 18:16
Посмотрим какой он герой
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 808
19 января в 17:56
я уже давно не пью(здоровье не позволяет),но если бы Дзюба свалил в Эвертон да ещё в придачу с Заболотным, то нажрался бы ещё раз
Гавроша
Гавроша ответил edubokom
   66 / 808
19 января в 17:45
Нужно его отправить с условием, что они Влашича в ЦСКА оставят. Ну по братски, а?
Может как раз на влашича дзюбу и поменяют.
Роман Романов
Роман Романов
   474 / 808
19 января в 17:40
Про отъезды наших футболеров мы периодически читаем. И ведь то про Реал, то про Баварию журналисты пишут. Клоуны.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
19 января в 17:35
Сочувствую Эвертону!!!
edubokom
edubokom
19 января в 17:35
Нужно его отправить с условием, что они Влашича в ЦСКА оставят. Ну по братски, а?
Novograd
Novograd
   523 / 808
19 января в 17:19
каргукду кулине магадпн
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
19 января в 17:14
Мечта Артема)
Ruslik1982
Ruslik1982
   93 / 808
19 января в 16:43
вроде не 1 апреля
Крылатый
Крылатый
19 января в 16:35
А кстати, английский футбол подойдет Дзюбе, особенно в тех командах которые играют на таранного форварда под скидку. Но вроде Эвертон не из таких, или я что-то пропустил?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   48 / 808
19 января в 16:29
В спартаке Дзюба был карманником, игрочишкой и посмешищем.
В Зените Дзюба стал забивным форвардом, лидером сборной, игроком которым интересуются в АПЛ, а тренер МЮ Сульшер стоит в подтрбунке и ждет возможности попросить футболку.
Разница между клубами очевидна.
Против_всех
Против_всех
   98 / 808
19 января в 16:07
Наевшись бестрофейных барбарисок в зените, Дзюба перейдет на бестрофейные ириски в Эвертоне! Гурман однако. Ахахаха
Гром 222
Гром 222
   396 / 808
19 января в 15:55
Он не уедет, может только языком трепать.
Знает что там сдуется и слова его с делом не совпадут
beefs
beefs
   201 / 808
19 января в 15:53
конец футбольной карьеры...
vovinho11
vovinho11
   399 / 808
19 января в 15:52
Пора уезжать, пока горяченький
Mangur
Mangur
   287 / 808
19 января в 15:51
Охренеть.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил Ангел неБесГрешен
   46 / 808
19 января в 15:51
Игроки Зенита нарасхват ;)
в китае конечно
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