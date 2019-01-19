«Эвертон» хочет подписать Дзюбу

Сообщается, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к футболисту проявляет «Эвертон». Есть вероятность, что «ириски» возьмут в аренду форварда.
При этом также существует вариант, при котором Дзюба станет частью сделки, по которой в Питер переедет один из футболистов «Эвертона».
Сам Дзюба не против переезда в Англию. Действующий контракт Артёма с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.
Одни и те же новости не перечитывай)))
Одни и те же новости не перечитывай)))
Должно пройти всё гладко.
За Елизавету как-то тревожно и Биг Бен.
Должно пройти всё гладко.
За Елизавету как-то тревожно и Биг Бен.
В Зените Дзюба стал забивным форвардом, лидером сборной, игроком которым интересуются в АПЛ, а тренер МЮ Сульшер стоит в подтрбунке и ждет возможности попросить футболку.
Разница между клубами очевидна.
В Зените Дзюба стал забивным форвардом, лидером сборной, игроком которым интересуются в АПЛ, а тренер МЮ Сульшер стоит в подтрбунке и ждет возможности попросить футболку.
Разница между клубами очевидна.
Знает что там сдуется и слова его с делом не совпадут
Знает что там сдуется и слова его с делом не совпадут