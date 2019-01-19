Новый Ващук или второй Тимощук? Украинский защитник в «Зените»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Новый Ващук или второй Тимощук? Украинский защитник в «Зените»

вчера, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник
Нету
Нету
Защитник
Маммана Эмануэль
Маммана Эмануэль
Защитник

Иванович стар, Нету может уйти, Мевля ошибается, а Маммана пугливый. «Соккер.ру» разбирает решение «Зенита» подписать украинца Ракицкого.

Ярослава не поймут на родине?

- Ракицкий получит по шапке. Но домой пускают всех украинских артистов, зарабатывающих в России, на границе не заворачивают. Будет горячая тема на день, в основном в сети или среди ищущих пиара политиков. А так ничего глобального, важного и нового не произойдет;

- украинские болельщики критически оценивают качество выступлений Ярослава в сборной. А фанаты «Шахтера» отмечали его ляпы в родном клубе. Претензии к Ракицкому связаны с тем, сколько пашет вратарь Пятов, а не с даром предвидения трансфера в «Зенит». С другой стороны, выбора в центре защиты у сборной Украины пока нет;

- вряд ли в конкретном случае будет удивленная длительная реакция. Скорее нечто в стиле: «Так и знал». Ващуку за неожиданный переход из «Динамо» в «Спартак» досталось сильнее из-за исторической вражды клубов – и то в Киеве позже приняли обратно «блудного сына». А к отъезду Ракицкого футбольные болельщики были готовы;

- доставалось футболисту дома не за слова, а за их отсутствие. Ярослав не поет национальный гимн, что у большинства украинских футболистов принято. Руку держит не в районе сердца, где логотип сборной, а заметно ниже. Ракицкому, такое ощущение, нравится эта конфронтация - делал так всегда, получал на орехи еще до войны;

- тема «гимн и Ракицкий» на том же уровне по серьезности и актуальности, как «Арсенал» и четвертое место – давно в разряде классических, популярных, но устаревших футбольных мемов. Ярослав спокойно играл за команду Шевченко, когда был в форме и здоров. И никто на поле, как к Глушакову, ни разу с претензиями не бегал;

- защитник «Шахтера» посвящал выход на Евро-2016 Украине. Вместе с женой обосновался в Киеве после эвакуации «горняков» из Донецка. Жена, к слову, певица, и сама исполняет гимн перед матчами вместе со стадионом. А Ракицкий шутил, что поет, только если пьян – то есть крайне редко;

- в Санкт-Петербурге попробуют раскрутить Ярослава на резкие политические заявления. Но футболист некомпетентен в вопросе. Не жил последние четыре года в Луганске или Донецке. Не сидел под обстрелами. Не может оценить нынешнее состояние региона глазами тамошних жителей. Миллионер-спортсмен понятия не имеет, как там и что. Ему что Киев, что Санкт-Петербург – всюду не пропадет;

- разумеется, Ракицкий гарантировал себе свист и жесткую реакцию от ультрас сборной Украины, если только не собрался завершить международную карьеру – Пике, как знаете, долго обструкцию в сборной Испании слушать не стал. Впрочем, если бы опытный игрок сборной России и ЦСКА (даже не «Спартака») перешел сейчас в киевское «Динамо» - дома в «Лужниках» встретили бы аналогично;

- фанатам «Шахтера» «инсайдеры» приписали плохое отношение к Ракицкому, как одну из причин смены команды. Ложная информация – никаких бойкотов Ярославу ультрас клуба не устраивали.  А напарники по сборной, в том числе с ярко выраженной украинской позицией, за него заступались. Ярослав никакая не «жертва» и не «изгой» в клубе и сборной;

- Ракицкий ждал перехода в «Зенит» с прошлого лета. Однако тогда клубы не сумели договориться. Точно интересовался делами петербуржцев у Тимощука. Понятно, что именно Анатолий посоветовал Семаку довериться опытному защитнику. Поэтому кто заметит в трансфере только политический подтекст – хочет дешево хайпануть. Куда важнее здесь футбол, ведь противоречий хватает.  

Футболист Ракицкий деградировал?

Почему «Зенит» не покупает ван Дейка, а забирает Ярослава? И денег нужных нет, и топовые иностранцы не готовы ехать в Россию. Также многие легионеры приезжают в РПЛ, как на вечеринку. А Ракицкий умеет быть боевитым профессионалом. Довольно религиозный, замкнутый, семейный – есть жена, маленькая дочь и огромная собака.

Игрок сильно «шахтерский» во всех смыслах. Отец работал на шахте, у Ярослава на руке изображен памятник представителю сложнейшей профессии, убивающей здоровье, чтобы миллиардеры могли кормить свои ТЭС дешевым углем. Но не стоит рисовать из Ракицкого того, кем не является. Не делал острых заявлений, не верьте выдуманным интервью на мусорных сайтах. 

Для футболиста переход в «Зенит» - способ хорошо заработать и обновить карьеру. В «Шахтере» получал примерно 1.7 млн евро без бонусов, причем является одним из самых высокооплачиваемых. В Санкт-Петербурге предлагают 2.5 млн. «Горняки» продлили контракт всего на год – до лета 2019-го, а «лазурные» выдают 3.5 года. Ракицкий будет за «Зенит», поскольку для него это оптимальный футбольный вариант.

Раньше не раз говорили о конфликте защитника и тренера Фонсеки, но уже после этого Ярослав был в основе. С другой стороны, португалец прохладно реагировал на любые вопросы о Ракицком, а о его важности недавно сказал: «От травмы одного игрока наша тактика не меняется». Непонимание между ними было. Но что для «Зенита» - опасение, ведь подписывают футболиста, который стал одним из разочарований первой части украинского сезона, то для Ракицкого - назревшее решение о смене клуба.

Ярославу нужен новый вызов?

Собирался в «Бешикташ» два года назад, но жена родила дочь. Теперь «Зенит» платит за потерявшего форму защитника «Шахтеру» больше, чем предлагали турки, и выдает украинцу более щедрый контракт, чем ждал в Стамбуле. Так что тут вопросы не в области международных отношений, а в области самомнения Тимощука и Семака.

Тренеры считают, что у Фонсеки не получилось, а у них Ракицкий снова будет сконцентрирован и покажет класс. Речь о парне с первым пасом, который в России был только у Игнашевича в лучшие годы. У Ярослава 86 % точных передач, при этом 7-8 точных длинных пасов за игру с точностью в 64.6 % даже в Лиге чемпионов. В РПЛ из полевых футболистов столько удачных забросов собирают только Магнуссон и Паредес – лучшие среди всех.  

При этом Ракицкий хватает карточки и принимает странные решения в обороне. Кроме того, Ярославу в первой части сезона мешали травмы. То палец на ноге ломал, то старые болячки вылезали. Также спад часто встречается у футболистов, у которых впервые появляются маленькие дети. Можно нанять целый отряд из нянь вроде Мэри Поппинс, но от утомления и тревожности неопытные родители обычно не убегают.

Теперь дочка подрастает, а новый вызов после стольких лет в «Шахтере» может мотивировать. Если Ракицкий заиграет так, как умеет – будет основным в «Зените». По номиналу сильнее, чем Маммана и Мевля в силу опыта и мастерства при работе с мячом. А также из-за наличия характера. Есть удар, точный пас, умение прочитать ситуацию. Но раньше у Ракицкого было больше отборов и перехватов, а сейчас совсем мало. Его игра изменилась не в лучшую сторону.

Украинец тот, кто поможет Семаку?

У Мевли, Нету или Мамманы нет личной похвалы от Гвардиолы. А Хосеп пару лет тому назад назвал Ярослава одним из лучших центральных защитников мира. Во всем, что касается работы левой ногой – чистая правда. Но рассудительности и умения управлять линией Ракицкому всегда не хватало.

Не стоит надеяться, что в любимом родном «Шахтере» Ярослав якобы «не старался», а в Санкт-Петербурге заиграет феноменально. Однако так плохо, как прошлой осенью, Ракицкий выступал редко. А после спадов у него бывали возвращения. Смена обстановки может пойти на пользу. Так что «Зенит» способен как оказаться в роли «Спартака», когда приезжал Ващук, так и вспомнить удачный приезд Тимощука.  

Ярослав мастеровитый игрок с характером. Если вцепится зубами весной – Семак получит идеального напарника для правши в центре защиты. Маммане и Мевле не хватает класса и опыта, а украинский бек сыграл более 120 международных матчей, может оживить оборону. Особенно если одновременно приедет новый левый защитник, который будет выжигать фланг, как Исмаили у «горняков».

Ракицкий хорош в атаке, а «Шахтер» позиционно рубится успешнее, чем «Зенит». Берут футболиста у клуба, который в рейтинге УЕФА выше «Ливерпуля», МЮ и «Наполи». «Горняки» не вышли в плей-офф ЛЧ, однако готовить качественных футболистов умеют. Так что шансы на успех Ракицкого в «Зените» довольно высокие. С другой стороны, Нету может уйти сейчас, а Иванович – летом.

Кроме того, пора подумать о лимите. Есть российский вратарь, правый бек, два хавбека и форвард. Но после заключения Кокорина, спадов Смольникова и Шатова оказались на грани, которую переходить запрещено. Ракицкий дополняет обойму, не согласился бы прийти в запас – не в его характере проигрывать, но и сам представитель «позиции лимита». В УПЛ за «Шахтер» играет немало бразильцев, но не в воротах или центре защиты.

Ярослав не привык к жестокой конкуренции, да и к прессингу особому не привык. Но это его выбор. А главный вывод для «Зенита» - снова трансферы совершают не через спортивного директора. Вряд ли Рибалта назвал идеальным новичком в оборону именно Ярослава. О приезде Ракицкого шептались давно, но приблизился к переходу не в лучшей форме. «Шахтер» выигрывает - получит около 10 млн евро, 30-летний игрок заимеет трехлетний щедрый контракт, а «Зениту» ничего никто не гарантирует.

Ракицкий как новичок удобен в первую очередь тренерам Семаку и Тимощуку. Давно не прогрессирует, но разговаривает на русском языке, играет левой ногой (таких центральных беков подавляющее меньшинство) и с мячом дружит сильнее вероятных коллег. Явная кандидатура тренерского штаба, без его одобрения игрока сборной Украины никто бы в Россию не приглашал. Но когда выйдет на поле, важен будет только футбол. Ракицкий может и провалиться, и стать очень важным для «Зенита».

Хотя переговоры будут непростыми, поскольку Ярослав-то согласен и готов к критике своего решения. Семак тоже понимает, что это один из лучших доступных сейчас вариантов. А вот «Шахтер», во-первых, хочет хорошо заработать – переговоры идут, уже отказались от комментариев. Во-вторых, владелец «горняков» не фанат российского футбола и всегда может лично заблокировать переход. Тимощука подписали в 2007-м, а в 2019-м ситуация другая.

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Все комментарии
Zoigen47
Zoigen47
   364 / 726
вчера в 22:32
Лучше всего перенести Зенит на Украину чтобы не портил атмосферу в РФПЛ.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
вчера в 15:46
Если он перейдёт в Зенит, то станет уже экс игроком сборной Украины. А так, это явный показатель деградации Ярика, после Шахтёра на понижение к бомжам.
Gloomy59
Gloomy59 ответил Казанский
   368 / 726
вчера в 15:33
Если трансфер не состоится,то Семак в защиту отправит Тимощука,как ровесника Анюкова))
-Нам мало Тимощука (который обнимал и лыбылся убийцам детей Донбасса), так давай те ещё одного ук....а приютим!
Чувство достоинства есть или там мох вырос!
Противно, и главное, что по этому шахтеру рекомендации давал Тимощук!
Что, в Зените больше нет из бывших футболистов, которые подошли бы на роль тренера????
Просматривая видео за последние 3-4 х летние сборы, и было только, что Тимощук лыбыться с Лодыгиным на тренировках!
ВОТ ОН УРОВЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА!!!!
И ЗАМЕТЬТЕ КАК РЕЗКО В ЕВРОПЕ МНОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗЕНИТА!!!!!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 13:59
Да не пойдёт в Зени он.
После 2 предложений можно не читать.
marvel777
marvel777
   440 / 726
вчера в 13:26
парня с де..ом съедят теперь на родине
dimagas1
dimagas1 ответил Коля58
   145 / 726
вчера в 13:07
А Шахтер теперича и не в Донецке )) Это ничего? ))
Да вапще ничего,кто же в здравом уме там играть станет ?))
Hypnoz
Hypnoz
   320 / 726
вчера в 12:42
Если и приедет, то заработать. Он понимает, что идет на понижение. А, так, конечно, он круче всех бомжей вместе взятых !
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 726
вчера в 12:40
О как. Из слуха можно статейку выложить. Гыгыгы
killerman77
killerman77
вчера в 12:34
    Морозовский
    Морозовский
       22 / 726
    вчера в 12:31
    Надо под это дело Газзаева подтянуть и у "зени" всё наладится!
    Коля58
    Коля58 ответил dimagas1
       65 / 726
    вчера в 12:30
    А ничего что он с Днепропетровской области?В шахте нет не одного "дАнецкого парня".
    А Шахтер теперича и не в Донецке )) Это ничего? ))
    Коля58
    Коля58 ответил plusnindimon
       65 / 726
    вчера в 12:29
    Да эта тарасятина уже в печенке сидит, взяли моду другие клубы поливать, писал бы про свой спартачок.
    Да в Тарасовке так воспитывают! Причем никто из них не понимает что им отвечают тем же! Не будь с их стороны гадостей в адрес чужого клуба! На сайте бы писали о футболе а не разборки чей клуб лучше!
    dimagas1
    dimagas1 ответил Donetsk_the_BEST
       145 / 726
    вчера в 12:19
    Ракицкий красава, донецкий парень! И гимн Щеневмерлой не поет, единственный из всех игроков
    А ничего что он с Днепропетровской области?В шахте нет не одного "дАнецкого парня".
    Da Kurlzz
    Da Kurlzz
       454 / 726
    вчера в 12:14
    Нормальные игроки в Зенит не перейдут
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2 ответил Donetsk_the_BEST
       85 / 726
    вчера в 12:06
    Не знал, красава!
    plusnindimon
    plusnindimon ответил Коля58
       233 / 726
    вчера в 11:49
    А я бы поставил огромный минус тому, кто опубликовал этот бред! Я читатель, и не всем нравятся Тарасовский бред! Как то так господин Джобс!
    Да эта тарасятина уже в печенке сидит, взяли моду другие клубы поливать, писал бы про свой спартачок.
    Коля58
    Коля58
       65 / 726
    вчера в 11:12
    А я бы поставил огромный минус тому, кто опубликовал этот бред! Я читатель, и не всем нравятся Тарасовский бред! Как то так господин Джобс!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       5 / 726
    вчера в 11:05
    Господи, Горин, заканчивай уже писать, такой бред из политоты и собственных фантазий
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответил Дмитрий Климович 2
       414 / 726
    вчера в 10:57
    Ракицкого брать нельзя,хватит помогать не братьям!
    Ракицкий красава, донецкий парень! И гимн Щеневмерлой не поет, единственный из всех игроков
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       85 / 726
    вчера в 10:51
    Ракицкого брать нельзя,хватит помогать не братьям!
    Коля58
    Коля58
       65 / 726
    вчера в 10:40
    Бред как и все статьи Горина! Тарасовское воспитание! Костя мы понимаем Ваше отношение к Зениту и все что с ним связано! Но прежде чем написать о Зените нужно включить голову как это примут читатели ! Совсем статьи Генича стали не читаемы!
    Казанский
    Казанский
       4 / 726
    вчера в 10:32
    Если трансфер не состоится,то Семак в защиту отправит Тимощука,как ровесника Анюкова))
    Озеров
    Озеров
       111 / 726
    вчера в 10:29
    Горин новое радио Зенита, ни дня не может чтоб Спартак не потролить.

    Хавку отрабатывает сполна.
    plusnindimon
    plusnindimon ответил Jeck Denielse
       233 / 726
    вчера в 10:26
    Стоит ли читать статью начинающуюся со слов "Маммана пугливый"????
    Надо было остановиться на совах "АВТОР: Станислав Горин".
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       9 / 726
    вчера в 10:19
    Стоит ли читать статью начинающуюся со слов "Маммана пугливый"????
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