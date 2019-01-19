Новый Ващук или второй Тимощук? Украинский защитник в «Зените»

вчера, 10:00

Иванович стар, Нету может уйти, Мевля ошибается, а Маммана пугливый. «Соккер.ру» разбирает решение «Зенита» подписать украинца Ракицкого.

Ярослава не поймут на родине?

- Ракицкий получит по шапке. Но домой пускают всех украинских артистов, зарабатывающих в России, на границе не заворачивают. Будет горячая тема на день, в основном в сети или среди ищущих пиара политиков. А так ничего глобального, важного и нового не произойдет;

- украинские болельщики критически оценивают качество выступлений Ярослава в сборной. А фанаты «Шахтера» отмечали его ляпы в родном клубе. Претензии к Ракицкому связаны с тем, сколько пашет вратарь Пятов, а не с даром предвидения трансфера в «Зенит». С другой стороны, выбора в центре защиты у сборной Украины пока нет;

- вряд ли в конкретном случае будет удивленная длительная реакция. Скорее нечто в стиле: «Так и знал». Ващуку за неожиданный переход из «Динамо» в «Спартак» досталось сильнее из-за исторической вражды клубов – и то в Киеве позже приняли обратно «блудного сына». А к отъезду Ракицкого футбольные болельщики были готовы;

- доставалось футболисту дома не за слова, а за их отсутствие. Ярослав не поет национальный гимн, что у большинства украинских футболистов принято. Руку держит не в районе сердца, где логотип сборной, а заметно ниже. Ракицкому, такое ощущение, нравится эта конфронтация - делал так всегда, получал на орехи еще до войны;

- тема «гимн и Ракицкий» на том же уровне по серьезности и актуальности, как «Арсенал» и четвертое место – давно в разряде классических, популярных, но устаревших футбольных мемов. Ярослав спокойно играл за команду Шевченко, когда был в форме и здоров. И никто на поле, как к Глушакову, ни разу с претензиями не бегал;

- защитник «Шахтера» посвящал выход на Евро-2016 Украине. Вместе с женой обосновался в Киеве после эвакуации «горняков» из Донецка. Жена, к слову, певица, и сама исполняет гимн перед матчами вместе со стадионом. А Ракицкий шутил, что поет, только если пьян – то есть крайне редко;

- в Санкт-Петербурге попробуют раскрутить Ярослава на резкие политические заявления. Но футболист некомпетентен в вопросе. Не жил последние четыре года в Луганске или Донецке. Не сидел под обстрелами. Не может оценить нынешнее состояние региона глазами тамошних жителей. Миллионер-спортсмен понятия не имеет, как там и что. Ему что Киев, что Санкт-Петербург – всюду не пропадет;

- разумеется, Ракицкий гарантировал себе свист и жесткую реакцию от ультрас сборной Украины, если только не собрался завершить международную карьеру – Пике, как знаете, долго обструкцию в сборной Испании слушать не стал. Впрочем, если бы опытный игрок сборной России и ЦСКА (даже не «Спартака») перешел сейчас в киевское «Динамо» - дома в «Лужниках» встретили бы аналогично;

- фанатам «Шахтера» «инсайдеры» приписали плохое отношение к Ракицкому, как одну из причин смены команды. Ложная информация – никаких бойкотов Ярославу ультрас клуба не устраивали. А напарники по сборной, в том числе с ярко выраженной украинской позицией, за него заступались. Ярослав никакая не «жертва» и не «изгой» в клубе и сборной;

- Ракицкий ждал перехода в «Зенит» с прошлого лета. Однако тогда клубы не сумели договориться. Точно интересовался делами петербуржцев у Тимощука. Понятно, что именно Анатолий посоветовал Семаку довериться опытному защитнику. Поэтому кто заметит в трансфере только политический подтекст – хочет дешево хайпануть. Куда важнее здесь футбол, ведь противоречий хватает.

Футболист Ракицкий деградировал?

Почему «Зенит» не покупает ван Дейка, а забирает Ярослава? И денег нужных нет, и топовые иностранцы не готовы ехать в Россию. Также многие легионеры приезжают в РПЛ , как на вечеринку. А Ракицкий умеет быть боевитым профессионалом. Довольно религиозный, замкнутый, семейный – есть жена, маленькая дочь и огромная собака.

Игрок сильно «шахтерский» во всех смыслах. Отец работал на шахте, у Ярослава на руке изображен памятник представителю сложнейшей профессии, убивающей здоровье, чтобы миллиардеры могли кормить свои ТЭС дешевым углем. Но не стоит рисовать из Ракицкого того, кем не является. Не делал острых заявлений, не верьте выдуманным интервью на мусорных сайтах.

Для футболиста переход в «Зенит» - способ хорошо заработать и обновить карьеру. В «Шахтере» получал примерно 1.7 млн евро без бонусов, причем является одним из самых высокооплачиваемых. В Санкт-Петербурге предлагают 2.5 млн. «Горняки» продлили контракт всего на год – до лета 2019-го, а «лазурные» выдают 3.5 года. Ракицкий будет за «Зенит», поскольку для него это оптимальный футбольный вариант.

Раньше не раз говорили о конфликте защитника и тренера Фонсеки, но уже после этого Ярослав был в основе. С другой стороны, португалец прохладно реагировал на любые вопросы о Ракицком, а о его важности недавно сказал: «От травмы одного игрока наша тактика не меняется». Непонимание между ними было. Но что для «Зенита» - опасение, ведь подписывают футболиста, который стал одним из разочарований первой части украинского сезона, то для Ракицкого - назревшее решение о смене клуба.

Ярославу нужен новый вызов?

Собирался в «Бешикташ» два года назад, но жена родила дочь. Теперь «Зенит» платит за потерявшего форму защитника «Шахтеру» больше, чем предлагали турки, и выдает украинцу более щедрый контракт, чем ждал в Стамбуле. Так что тут вопросы не в области международных отношений, а в области самомнения Тимощука и Семака.

Тренеры считают, что у Фонсеки не получилось, а у них Ракицкий снова будет сконцентрирован и покажет класс. Речь о парне с первым пасом, который в России был только у Игнашевича в лучшие годы. У Ярослава 86 % точных передач, при этом 7-8 точных длинных пасов за игру с точностью в 64.6 % даже в Лиге чемпионов. В РПЛ из полевых футболистов столько удачных забросов собирают только Магнуссон и Паредес – лучшие среди всех.

При этом Ракицкий хватает карточки и принимает странные решения в обороне. Кроме того, Ярославу в первой части сезона мешали травмы. То палец на ноге ломал, то старые болячки вылезали. Также спад часто встречается у футболистов, у которых впервые появляются маленькие дети. Можно нанять целый отряд из нянь вроде Мэри Поппинс, но от утомления и тревожности неопытные родители обычно не убегают.

Теперь дочка подрастает, а новый вызов после стольких лет в «Шахтере» может мотивировать. Если Ракицкий заиграет так, как умеет – будет основным в «Зените». По номиналу сильнее, чем Маммана и Мевля в силу опыта и мастерства при работе с мячом. А также из-за наличия характера. Есть удар, точный пас, умение прочитать ситуацию. Но раньше у Ракицкого было больше отборов и перехватов, а сейчас совсем мало. Его игра изменилась не в лучшую сторону.

Украинец тот, кто поможет Семаку?

У Мевли, Нету или Мамманы нет личной похвалы от Гвардиолы. А Хосеп пару лет тому назад назвал Ярослава одним из лучших центральных защитников мира. Во всем, что касается работы левой ногой – чистая правда. Но рассудительности и умения управлять линией Ракицкому всегда не хватало.

Не стоит надеяться, что в любимом родном «Шахтере» Ярослав якобы «не старался», а в Санкт-Петербурге заиграет феноменально. Однако так плохо, как прошлой осенью, Ракицкий выступал редко. А после спадов у него бывали возвращения. Смена обстановки может пойти на пользу. Так что «Зенит» способен как оказаться в роли «Спартака», когда приезжал Ващук, так и вспомнить удачный приезд Тимощука.

Ярослав мастеровитый игрок с характером. Если вцепится зубами весной – Семак получит идеального напарника для правши в центре защиты. Маммане и Мевле не хватает класса и опыта, а украинский бек сыграл более 120 международных матчей, может оживить оборону. Особенно если одновременно приедет новый левый защитник, который будет выжигать фланг, как Исмаили у «горняков».

Ракицкий хорош в атаке, а «Шахтер» позиционно рубится успешнее, чем «Зенит». Берут футболиста у клуба, который в рейтинге УЕФА выше «Ливерпуля», МЮ и «Наполи». «Горняки» не вышли в плей-офф ЛЧ , однако готовить качественных футболистов умеют. Так что шансы на успех Ракицкого в «Зените» довольно высокие. С другой стороны, Нету может уйти сейчас, а Иванович – летом.

Кроме того, пора подумать о лимите. Есть российский вратарь, правый бек, два хавбека и форвард. Но после заключения Кокорина, спадов Смольникова и Шатова оказались на грани, которую переходить запрещено. Ракицкий дополняет обойму, не согласился бы прийти в запас – не в его характере проигрывать, но и сам представитель «позиции лимита». В УПЛ за «Шахтер» играет немало бразильцев, но не в воротах или центре защиты.

Ярослав не привык к жестокой конкуренции, да и к прессингу особому не привык. Но это его выбор. А главный вывод для «Зенита» - снова трансферы совершают не через спортивного директора. Вряд ли Рибалта назвал идеальным новичком в оборону именно Ярослава. О приезде Ракицкого шептались давно, но приблизился к переходу не в лучшей форме. «Шахтер» выигрывает - получит около 10 млн евро, 30-летний игрок заимеет трехлетний щедрый контракт, а «Зениту» ничего никто не гарантирует.

Ракицкий как новичок удобен в первую очередь тренерам Семаку и Тимощуку. Давно не прогрессирует, но разговаривает на русском языке, играет левой ногой (таких центральных беков подавляющее меньшинство) и с мячом дружит сильнее вероятных коллег. Явная кандидатура тренерского штаба, без его одобрения игрока сборной Украины никто бы в Россию не приглашал. Но когда выйдет на поле, важен будет только футбол. Ракицкий может и провалиться, и стать очень важным для «Зенита».

Хотя переговоры будут непростыми, поскольку Ярослав-то согласен и готов к критике своего решения. Семак тоже понимает, что это один из лучших доступных сейчас вариантов. А вот «Шахтер», во-первых, хочет хорошо заработать – переговоры идут, уже отказались от комментариев. Во-вторых, владелец «горняков» не фанат российского футбола и всегда может лично заблокировать переход. Тимощука подписали в 2007-м, а в 2019-м ситуация другая.