«Бавария» обыграла «Хоффенхайм»

В рамках 18-го тура Бундеслиги «Бавария» одержала гостевую победу. После этого мюнхенцы набрали 39 очков и продолжают погоню за дортмундской «Боруссией». У «Хоффенхайма» 7 место и 25 пунктов.
Зинсхайм, стадион «Рейн-Некар Арена»
«Хоффенхайм» - «Бавария» 1:3 (0:2)
Голы: Шульц 59 - Горецка 34, Горецка 45, Левандовски 86
«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Фогт (Гриллитш 55), Шульц, Демирбай (Гайгер 56), Биттенкурт, Кадержабек, Бельфодиль, Крамарич, Жоэлинтон (Салаи 78)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Мартинес (Боатенг 89), Коман (Гнабри 72), Алькантара (Хамес 77), Мюллер, Горецка, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Фогт 25, Гриллитш 57, Пош 64, Киммих 67, Мартинес 83
Судья: Вельц Тобиас.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре мюнхенцы обыграли «Айнтрахт».
Второй тайм был не айс. Горецку с первым дублем!
Второй тайм был не айс. Горецку с первым дублем!