Московское «Динамо» отправило три мяча в ворота польского клуба

Московское «Динамо» одержало победу над польским клубом «Погонь» в контрольном поединке.
«Динамо» - «Погонь» 3:1 (0:1)
Голы: Марков 56, Лацевич 60, Марков 83 - Делев 31
«Динамо»: Шунин (Лещук 46), Хольмен (Шунич 46), Евгеньев (Козлов 46), Липовой (Морозов 46), Юсупов (Школик 46), Соснин (Черных 46),Терехов (Тетте 46), Грулев (Кардозу 46), Москвичев (Жоаозиньо 46), Луценко (Марков 46), Панченко (Лацевич 46).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
Ранее «Оренбург» одержал победу над «Астрой» в товарищеском матче.