Мадридский «Атлетико» разгромил «Уэску»

Мадридский «Атлетико» одержал уверенную победу над «Уэской» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» с 41 очком идет на втором месте. «Уэска», имея в своем активе 11 очков, замыкает турнирную таблицу.
Уэска, стадион Эль Алькорас
«Уэска» - «Атлетико» 0:3 (0:1)
Голы: Люка Эрнандес 31, Ариас 52, Коке 71
«Уэска»: Сантамария, Мирамон, Инсуа, Эчейта, Пулидо, Мусто (Эррера 70), Кучо (Гальяр 61), Ривера (Авила 53), Гомес, Феррейро, Гальего
Главный тренер: Родригес Франсиско.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Лемар (Муньос 89), Партей, Родриго Эрнандес (Франсиско Монтеро 86), Коке (Мольехо 72), Гризманн, Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Эчейта 24, Хименес 62, Корреа 64, Гальего 68
Судья: Куадра Фернандес.
Ранее «Реал» обыграл «Севилью».