«Реал» разобрался с «Севильей»

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
«Реал», имея в своем активе 36 очков, располагается на третьем месте. «Севилья» с 33 очками - четвертая.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Севилья» 2:0 (0:0)
Голы: Каземиро 78, Модрич 90+2
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Лукас (Иско 77), Регилон, Себальос (Вальверде 88), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Гомес, Навас, Эвер Банега, Эскудеро (Сальватиерра 86), Сарабия, Васкес, Бен-Йеддер (Промес 71), Андре Силва (Эль-Хаддади 75)
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Карришу 30, Эвер Банега 54, Каземиро 61, Себальос 65, Кьер 85
Судья: Лаос Матеу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Реал» одержал победу над «Бетисом».
2 Атлетико М
3 Реал
4 Севилья
5 Алавес
Берём первые буквы команд....и получаем топовую тиму
2 Атлетико М
3 Реал
4 Севилья
5 Алавес
Берём первые буквы команд....и получаем топовую тиму
А эти занимаются травлей единственного участника ЧМ, уехавшего в Европу по его итогам.
PS. Я буду орать, если экс-ростовчанин Баштуш съест голландское недоразумение, играя за Лацио, а Кайседо решит судьбу этого противостояния.
А эти занимаются травлей единственного участника ЧМ, уехавшего в Европу по его итогам.
PS. Я буду орать, если экс-ростовчанин Баштуш съест голландское недоразумение, играя за Лацио, а Кайседо решит судьбу этого противостояния.
P.S. Так как там - уже выяснил чем отличается квалификация от первого раунда и сколько групп было в кубке УЕФА в 96-м? Или опять включишь спартача и будешь с темы съезжать? Давай, Петрунь - не подкачай! )))
P.S. Так как там - уже выяснил чем отличается квалификация от первого раунда и сколько групп было в кубке УЕФА в 96-м? Или опять включишь спартача и будешь с темы съезжать? Давай, Петрунь - не подкачай! )))