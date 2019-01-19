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«Реал» разобрался с «Севильей»

19 января 2019, 20:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Реал», имея в своем активе 36 очков, располагается на третьем месте. «Севилья» с 33 очками - четвертая.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Севилья» 2:0 (0:0)
Голы: Каземиро 78, Модрич 90+2

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Лукас (Иско 77), Регилон, Себальос (Вальверде 88), Винисиус Жуниор
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Гомес, Навас, Эвер Банега, Эскудеро (Сальватиерра 86), Сарабия, Васкес, Бен-Йеддер (Промес 71), Андре Силва (Эль-Хаддади 75)
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Карришу 30, Эвер Банега 54, Каземиро 61, Себальос 65, Кьер 85

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Реал» одержал победу над «Бетисом».

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Все комментарии
Штиль
Штиль
   465 / 808
20 января в 19:53
1 Барселона
2 Атлетико М
3 Реал
4 Севилья
5 Алавес

Берём первые буквы команд....и получаем топовую тиму
Sadjon
Sadjon
   469 / 808
20 января в 14:16
Хорошо сыграли...
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы ответил Михаил Славнов
20 января в 11:37
Кемерово против!!! Промес лидер Севильи, лидер сборной,это игрок уникум,он на поле как рыба в воде чувствует себя
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы ответил Великий Князь
20 января в 11:35
Ко ко ко, как ваш любитель подставить ножку поживает?
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
20 января в 10:58
Как всегда "помог" Промес.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Педры и негры
   17 / 808
20 января в 10:49
Вот заметь, из ваших никто не пишет, какой Головин плохой, и тем паче не ставит в противовес условного Кайседо, который уехал из Локо в зарубежный чемпионат. А эти занимаются травлей единственного участника ЧМ, уехавшего в Европу по его итогам. PS. Я буду орать, если экс-ростовчанин Баштуш съест голландское недоразумение, играя за Лацио, а Кайседо решит судьбу этого противостояния.
Всё очень просто: "Свинья она и в Африке свинья"
Педры и негры
Педры и негры ответил Байкал-38.
20 января в 10:46
Вот заметь, из ваших никто не пишет, какой Головин плохой, и тем паче не ставит в противовес условного Кайседо, который уехал из Локо в зарубежный чемпионат.
А эти занимаются травлей единственного участника ЧМ, уехавшего в Европу по его итогам.

PS. Я буду орать, если экс-ростовчанин Баштуш съест голландское недоразумение, играя за Лацио, а Кайседо решит судьбу этого противостояния.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
20 января в 10:42
Нормалёк
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
20 января в 10:34
Свинси лучший, спартачи могут гордиться им!!!!
Caniggia
Caniggia ответил cevin cigan
   34 / 808
20 января в 09:48
Ну ты эстет видать. Мы вот рады и такой победе...........
Извиняюсь, если бы смотрел, то поспорил бы с тобой конкретно!
cevin cigan
cevin cigan ответил Caniggia
   113 / 808
20 января в 09:33
Не смотрел, только отчёт, но по нему Реал не впечатлил.
Ну ты эстет видать. Мы вот рады и такой победе...........
Caniggia
Caniggia ответил cevin cigan
   34 / 808
20 января в 09:17
Ты точно матч смотрел??? Хотя бы глянь статистику игры,прежде чем писать о равной игре и натуженной победе!
Не смотрел, только отчёт, но по нему Реал не впечатлил.
cevin cigan
cevin cigan ответил Caniggia
   113 / 808
20 января в 09:04
Просто Реалке повезло больше. Очень натужная победа при равной игре.
Ты точно матч смотрел??? Хотя бы глянь статистику игры,прежде чем писать о равной игре и натуженной победе!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 08:46
Просто Реалке повезло больше. Очень натужная победа при равной игре.
Mangur
Mangur
   287 / 808
20 января в 07:57
Реал выходит из комы
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 06:44
Смогли в итоге вернуть должок андалусийцам за поражение в первом круге) Пусть на этот раз не так крупно выиграли королевичи, как Севилья, но тем не менее. Спасибо Казу и Луке! Всех преданных мадридистов с очень важной победой)
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил ziborock
   31 / 808
20 января в 06:24
Так ты еще и цифры не знаешь?!) Ты во всем профан!
Не спорь с ним, он в футболе полный нуль, когда не может ответить начинает метать стрелы и переходить на личности, номерные они такие.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   31 / 808
20 января в 06:23
    ermak6848
    ermak6848
       216 / 808
    20 января в 06:17
    Выиграли - это Хорошо, но что-то не хватает...
    Ми Ша
    Ми Ша ответил 95-shishani-95
       490 / 808
    20 января в 05:58
    Официально Азар может начать переговоры только за пол года до окончания контракта, если только по методике каталонцев, за спинами у всех. Или я чего-то не знаю и можно делать как ты написал?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       17 / 808
    20 января в 05:20
    Опять Промес вышел, опять Севилья после его выхода пропустила и проиграла. Да Промес просто "счастливый" талисман для Севильи.
    амурец
    амурец
       164 / 808
    20 января в 05:15
    Молодцы Реал
    рус фан
    рус фан
       159 / 808
    20 января в 04:11
    Гол Каземиро хорош как и пропуск Модрича, ну, а гол Луки полностью его заслуга, отобрал, вышел один на один и забил, Реалистов с необходимой сейчас победой над сильной Севильей и поздравляю.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
       292 / 808
    20 января в 03:56
    Уверенные 3 очка взяли)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       126 / 808
    20 января в 03:52
    Покуда в Севилье играет свинья, не видать ей успеха.
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил ziborock
    20 января в 02:41
    Так ты еще и цифры не знаешь?!) Ты во всем профан!
      ziborock
      ziborock ответил Snake Plissken
         23 / 808
      20 января в 02:27
      Дилетант. Я цифру не ту тыкнул, а ты пытаешься оправдать собственное профанство. Оправдывайся - спартачи только это и умеют
      Так ты еще и цифры не знаешь?!) Ты во всем профан!
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил ziborock
      20 января в 02:03
      Ты даже не знаешь когда кони с Фейнордом играли, смотрел в инете и при этом умудрился перепутать 86 с 96 годом!) Профан!))) А слова твои сплошной конский компост!
      Дилетант. Я цифру не ту тыкнул, а ты пытаешься оправдать собственное профанство. Оправдывайся - спартачи только это и умеют
      ziborock
      ziborock ответил Snake Plissken
         23 / 808
      20 января в 01:07
      Такое бывает: не знал, не знал - и забыл. В очередной раз убеждаюсь, что слова спартачей - мусор, а знания - на уровне дилетанта )))
      Ты даже не знаешь когда кони с Фейнордом играли, смотрел в инете и при этом умудрился перепутать 86 с 96 годом!) Профан!))) А слова твои сплошной конский компост!
      Footbolista
      Footbolista ответил Красно Синий воин
         14 / 808
      20 января в 00:52
      Игрун ваш конский 5 штук вынул из ворот аха хаха...
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