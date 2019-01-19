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ПСЖ отправил девять мячей в ворота «Генгама»

19 января 2019, 20:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)9 : 0Логотип футбольный клуб ГенгамГенгамМатч завершен

ПСЖ одержал победу над «Генгамом» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

В активе у ПСЖ 53 очка и первое место в турнирной таблице национального первенства. «Генгам» с 14 очками располагается на последней строчке.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Генгам» 9:0 (3:0)
Голы: Неймар 11, Мбаппе 37, Мбаппе 45+1, Кавани 59, Кавани 66, Неймар 68, Кавани 75, Мбаппе 80, Менье 83

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Алвес, Керер, Силва (Менье 77), Бернат (Курзава 68), Маркиньос, Верратти (Дракслер 20), Анхель Ди Мария, Мбаппе, Неймар, Кавани
Главный тренер: Тухель Томас.

«Генгам»: Кайар, Икоко, Кербра, Эбоа Эбоа, Педру Ребошу, Фири, Дидо, Ду (Блас 57), Н'Гбакото (Джилободжи 73), Тюрам, Менди (Роделен 58)
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

Предупреждение: Курзава 89

Судья: Делерю Амори.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре ПСЖ одержал победу над «Амьеном».

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Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Ангел неБесГрешен
23 января в 20:49
Тосно в прошлом году. (Город в Ленинградской области, население ↘37 875 по Википедии)
Игравший на Петровском и сгинувший в небытие)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
20 января в 11:59
Мощно мешок отомстил Генгаму за вылет от него из кубка
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
20 января в 08:14
Легкая разминочка
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил BESTjuventus10
   19 / 808
20 января в 07:36
в вашей помойке столько не забивают потому что по мячу попадать не умеют. только биться табуретками, мыться в банях и получать зп из за росс.паспорта. )
29.09.04 Лига Чемпионов ЦСКА 2 : 0 ПСЖ
07.12.04 Лига Чемпионов ПСЖ 1 : 3 ЦСКА

...без комментариев..)))))
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 06:43
Дубль Неймара, хет-трик Мбаппе и хет-трик Кавани и и в итоге сокрушительная победа парижан! Да, команда при Тухеле заиграла на полную катушку, я смотрю. Без шансов для Генгама!
112910415
112910415
   41 / 808
20 января в 05:31
в этой лиге высокая конкуренция )
Mr_Tim
Mr_Tim
   292 / 808
20 января в 04:24
Разнесли Аутсайдера Лиги) посмотрим В ЛЧ)
Геннадий Ермаков
Геннадий Ермаков
20 января в 03:45
ПСЖ скучно играть во Франции
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   163 / 808
20 января в 01:34
Сашу Головина в ПСЖ ! С ним 17:0 выиграли бы ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) И Федю Смолова до кучи туда же ! ))))))))))))))))))))))))))))))
SHMEL
SHMEL
   57 / 808
19 января в 23:49
Барселона есть Барселона и этим всё сказано.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Т34
   3 / 808
19 января в 23:26
Психуй, не психуй, а что будет вместо кубка у ПСЖ, Генгам показал. И теперь, хоть два десятка голов забивай, от позора не отмажешься.
Какого позора, ты не в курсе, что в финале Кубка там регулярно играют команды из второго дивизиона и он там нафиг никому не нужен?
Т34
Т34 ответил youtomee
   8 / 808
19 января в 23:05
ого... психанули
Психуй, не психуй, а что будет вместо кубка у ПСЖ, Генгам показал. И теперь, хоть два десятка голов забивай, от позора не отмажешься.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Брулин
   93 / 808
19 января в 23:02
12 ударов в створ и 9 голов. кто стоял на воротах у генгама?
тот кто на этом результате заработал больше своей зарплаты в команде )
barcelonistas
barcelonistas
19 января в 22:54
Напомню, что в споре за золотую бутсу у Лиги 1 такой же коэффициент, что у АПЛ и Примеры.
Александр Кадышевич
Александр Кадышевич
19 января в 22:52
Пфф, а Ньюкаслу слабо?
da da da
da da da
   283 / 808
19 января в 22:34
ПСЖ мощь.
Неймар и Мбаппе гении,лучшая атака у ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил NEADEKVAT
   21 / 808
19 января в 22:19
У нас дофига клубов из пгт выигрывающих кубки?) Генгам, Бретонь. Население 6 899 человек
Тосно в прошлом году. (Город в Ленинградской области, население ↘37 875 по Википедии)
авито
авито
   392 / 808
19 января в 22:16
ещё и забивали те кому нужно
авито
авито
   392 / 808
19 января в 22:15
покуражились они славно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 808
19 января в 22:07
Я думаю следующию игру псж не выйиграет
youtomee
youtomee
   742 / 808
19 января в 21:56
ого... психанули
barcamilan
barcamilan
   338 / 808
19 января в 21:55
против мю будут будут дрожать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Shineheart
   3 / 808
19 января в 21:53
А чего противного? Ту же статистику в борьбе за золотую бутсу и прочее никто не отменял. Это только проблемы Генгама, что они 9 пустили.
Отменять надо Золотую Бутсу, когда в одной Лиге играют команды стоимостью 50 миллионов и миллиард.
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 808
19 января в 21:52
Во Франции есть ПСЖ и ПУ СТО ТА... Чемпионат одной команды.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
19 января в 21:51
Весело!!!
Shineheart
Shineheart ответил Так Себе Аналитик
   771 / 808
19 января в 21:49
Кстати, так и есть, последние 5 голов все просто внос мяча. И они, ска, радуются еще. Надеюсь, их реально сразу из ЛЧ выкинут, потому что должна быть какая-то карма за издевательство над командой стоимостью в левую пятку Неймара, особенно Кавани так радовался, как будто ЛЧ выиграл, после голов. Противно реально.
А чего противного? Ту же статистику в борьбе за золотую бутсу и прочее никто не отменял. Это только проблемы Генгама, что они 9 пустили.
VIPded
VIPded
   84 / 808
19 января в 21:44
Просто неприлично... Когда уже кого-то из этой троицы у парижан выдернут???...
борька
борька
   146 / 808
19 января в 21:41
Генгам нужно перевести в российскую супер лигу
Bayern Best
Bayern Best
   88 / 808
19 января в 21:33
Жаль что 10 не залител.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 808
19 января в 21:31
Кстати, так и есть, последние 5 голов все просто внос мяча. И они, ска, радуются еще. Надеюсь, их реально сразу из ЛЧ выкинут, потому что должна быть какая-то карма за издевательство над командой стоимостью в левую пятку Неймара, особенно Кавани так радовался, как будто ЛЧ выиграл, после голов. Противно реально.
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