ПСЖ отправил девять мячей в ворота «Генгама»

19 января 2019, 20:54

ПСЖ одержал победу над «Генгамом» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

В активе у ПСЖ 53 очка и первое место в турнирной таблице национального первенства. «Генгам» с 14 очками располагается на последней строчке.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Генгам» 9:0 (3:0)

Голы: Неймар 11, Мбаппе 37, Мбаппе 45+1, Кавани 59, Кавани 66, Неймар 68, Кавани 75, Мбаппе 80, Менье 83

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Алвес, Керер, Силва (Менье 77), Бернат (Курзава 68), Маркиньос, Верратти (Дракслер 20), Анхель Ди Мария, Мбаппе, Неймар, Кавани

Главный тренер: Тухель Томас.

«Генгам»: Кайар, Икоко, Кербра, Эбоа Эбоа, Педру Ребошу, Фири, Дидо, Ду (Блас 57), Н'Гбакото (Джилободжи 73), Тюрам, Менди (Роделен 58)

Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

Предупреждение: Курзава 89

Судья: Делерю Амори.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.