«Арсенал» обыграл «Челси»

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал», имея в своем активе 44 очка, располагается на пятом месте. «Челси» с 47 баллами идет на четвертой строчке.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Челси» 2:0 (2:0)
Голы: Ляказетт 13, Косьельни 39
«Арсенал»: Лено, Колашинац, Косьельни, Папастатопулос, Бельерин (Эль-Нени 72), Гендузи, Джака, Лукас Торрейра, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 68), Рэмзи (Мэйтленд-Найлз 67)
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Челси»: Кепа, Алонсо, Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли 62), Жоржиньо, Канте, Виллиан (Жиру 69), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Луис 37, Баркли 90+4
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом».
а-а-ха)
а-а-ха)
Ну что ж... Последствия сезона Сарри «синие» будут ну очень долго поправлять. Это очевидно.
Ну что ж... Последствия сезона Сарри «синие» будут ну очень долго поправлять. Это очевидно.
Рэмзи точно на слив, пусть в Жуве доигрывает.
Рэмзи точно на слив, пусть в Жуве доигрывает.