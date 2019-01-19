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«Арсенал» обыграл «Челси»

19 января 2019, 22:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал», имея в своем активе 44 очка, располагается на пятом месте. «Челси» с 47 баллами идет на четвертой строчке.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Челси» 2:0 (2:0)
Голы: Ляказетт 13, Косьельни 39

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Косьельни, Папастатопулос, Бельерин (Эль-Нени 72), Гендузи, Джака, Лукас Торрейра, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 68), Рэмзи (Мэйтленд-Найлз 67)
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Челси»: Кепа, Алонсо, Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли 62), Жоржиньо, Канте, Виллиан (Жиру 69), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Луис 37, Баркли 90+4

Судья: Тэйлор Энтони.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
20 января в 11:17
Барса во всем виновата...Тренеришке дала Челси..

а-а-ха)
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
20 января в 08:03
Как-то Челси кажется сдулся.
dok66
dok66
   223 / 808
20 января в 07:55
Не ожидал , что Челси так бездарно уступят
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 07:48
Докатился макаронник со своим каттеначо!
cska plus
cska plus
   12 / 808
20 января в 07:24
Не ожидал честно говоря, молодцы с победой!
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
20 января в 07:02
Пушкарей с победой!
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 06:33
Все было решено еще в первом тайме! Арсенал полностью наиграл на победу. Челси при Сарри далеко не идеален) С заслуженной победой всех преданных болельщиков канониров!
112910415
112910415
   41 / 808
20 января в 06:10
и жизнь продолжается!
Mangur
Mangur
   287 / 808
20 января в 04:52
Прорвало Арсенал? Проклятие Аршавина сняли
Mr_Tim
Mr_Tim
   292 / 808
20 января в 03:53
Ну пенсы вообще... все ставки мои в Апл пролетели..(
aNOOBis
aNOOBis ответил allemz
   222 / 808
20 января в 01:38
Кос вернулся, приятно. Один из лучших защей в мире. Рэмзи точно на слив, пусть в Жуве доигрывает.
Хотя, Косьельни там в штрафной пару раз вместо выноса мяч запускал в небо, нагнетая напряженность, я согласен, что он вернулся :-)
juvenale
juvenale ответил Медив
   25 / 808
20 января в 01:22
Ну да, за последние лет пять, кроме Ювентуса, единственное боеспособное что смогла выставить Серия - прошлогодняя Рома. Собранная наполовину из чуваков игравших в АПЛ.
а кто из Англии был боеспособен кроме мс и ливера в прошлом сезоне)
Медив
Медив ответил juvenale
   79 / 808
20 января в 01:21
ну а ка квас рома громила?а она послабее наполи
Ну да, за последние лет пять, кроме Ювентуса, единственное боеспособное что смогла выставить Серия - прошлогодняя Рома. Собранная наполовину из чуваков игравших в АПЛ.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
20 января в 01:03
Пушкарей с победой!!!
drug01
drug01
   92 / 808
20 января в 00:53
Очень важные три очка......!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   317 / 808
20 января в 00:12
"Арсенал" настроен на топ-4.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   137 / 808
19 января в 23:45
неожиданно
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
19 января в 23:33
Борьба за ЛЧ обостряется! Заруба будет нешуточная.
Каa
Каa
19 января в 23:32
Мда. Нет слов.

Ну что ж... Последствия сезона Сарри «синие» будут ну очень долго поправлять. Это очевидно.
particular
particular
   101 / 808
19 января в 23:25
Пока преследователи выгрызают очки друг у друга, лидер семимильными шагами топает к чемпионству..))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 808
19 января в 23:25
Поздравляю Арсенал с победой
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   25 / 808
19 января в 23:24
матчи в ЕК в те годы подтверждают мои слова... была огромная разница между наполи в чемпионате, и наполи в ЕК... в еврокубках они были как раз вот как Сарри-Челси этого декабря.
чего вы их тогда случайно прошли
juvenale
juvenale ответил Медив
   25 / 808
19 января в 23:23
Как этот донный Сарри умудрялся столько раз занимать второе место, играя одной тактикой? Что в Италии за чемпионат такой? Здесь его разобрали после десяти матчей, что остальные итальянские клубы делали пять лет?
ну а ка квас рома громила?а она послабее наполи
allemz
allemz
   24 / 808
19 января в 23:23
Кос вернулся, приятно. Один из лучших защей в мире.
Рэмзи точно на слив, пусть в Жуве доигрывает.
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   25 / 808
19 января в 23:22
матчи в ЕК в те годы подтверждают мои слова... была огромная разница между наполи в чемпионате, и наполи в ЕК... в еврокубках они были как раз вот как Сарри-Челси этого декабря.
ты о чем?они в ек никогда не проваливались в лч,если и не выходили,только на тоненького,так же и в этом сезоне раз проиграли и вылететли
juvenale
juvenale ответил Медив
   25 / 808
19 января в 23:21
Как этот донный Сарри умудрялся столько раз занимать второе место, играя одной тактикой? Что в Италии за чемпионат такой? Здесь его разобрали после десяти матчей, что остальные итальянские клубы делали пять лет?
у остальных клубов был состав слабее,это как минимум,да и вариаций в атаке у него больше было в Наполи
Wolverhampton
Wolverhampton
   323 / 808
19 января в 23:21
Челси слабенький клубик..
benderivan
benderivan
   598 / 808
19 января в 23:13
Сарри бол в действии
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
19 января в 23:11
Скоро жирдяй всех сожрёт)
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
19 января в 23:11
хорошо для нас
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