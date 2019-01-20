Кейн может покинуть «Тоттенхэм», если клуб не попадет в ЛЧ по итогам сезона

20 января 2019, 17:12

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть команду, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, сообщает местная пресса.

25-летний форвард, выбывший из-за травмы до марта, является трансферной целью для многих клубов, а фаворитами в гонке за англичанина называют «Реал» и «Баварию».

Кейн хочет играть в команде, которая реально претендует на победу в Лиге чемпионов.