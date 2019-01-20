Кейн может покинуть «Тоттенхэм», если клуб не попадет в ЛЧ по итогам сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть команду, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, сообщает местная пресса.
25-летний форвард, выбывший из-за травмы до марта, является трансферной целью для многих клубов, а фаворитами в гонке за англичанина называют «Реал» и «Баварию».
Кейн хочет играть в команде, которая реально претендует на победу в Лиге чемпионов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094886/keyn-harri-tottenhem
Ахахах) с каких это пор бавария претендент на победу в эльче? сейчас они максимум претенденты на участие в этом турнире, а не побуду
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1094886/keyn-harri-tottenhem
Ахахах) с каких это пор бавария претендент на победу в эльче? сейчас они максимум претенденты на участие в этом турнире, а не побуду