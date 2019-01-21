«Барселона» справилась с «Леганесом»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Леганес». Каталонцы продолжают лидировать в таблице, набрав 46 пунктов. У «Леганеса» 14-я позиция (22 очка).
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Леганес» - 3:1 (1:0)
Голы: Дембеле 32, Суарес 72, Лионель Месси 90+2 - Брейтуэйт 57
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Аленья (Лионель Месси 64), Бускетс, Артур Рамос (Ракитич 64), Дембеле (Малком 69), Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Тарин Хигон, Сиовас, Омеруо, Сильва, Ресио, Весга (Эрасо 86), Оскар (Эль-Жар 86), Эн-Несери, Брейтуэйт (Майкл Сантос 78)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
Предупреждения: Брейтуэйт 8, Бускетс 12, Тарин Хигон 23, Омеруо 30, Аленья 54, Роберто 61
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Реал» переиграл «Севилью».
а по поводу первого коммента,это я писал в связи с донной полузащитой Ювентуса,и наивно думать,что один Роналду вытащит Ювентус с такой донной полузащитой.И да я все верное написал Роналду последние 5 лет был лучшим игроком в мире и пока хорошо играет в Юве,возможно он сдаст,что логично в силу возраста
а по поводу первого коммента,это я писал в связи с донной полузащитой Ювентуса,и наивно думать,что один Роналду вытащит Ювентус с такой донной полузащитой.И да я все верное написал Роналду последние 5 лет был лучшим игроком в мире и пока хорошо играет в Юве,возможно он сдаст,что логично в силу возраста
juvenale
05.07.2018, 19:12
ответ пользователю КЭТиК (раскрыть)
а что с ним в комплекте идут Модрич, Кросс, Каземиро и Марсело?Один Роналду ничего не сделает,тем более в конце своей карьеры....Ни в одном из финалов Мадрида он не был решающим игроком,решали другие
juvenale
06.07.2018, 20:17
вот так этот к-н отблагодарил Роналду за 4 КЧ....Реал очередную свою легенду вышвыривает с позором
juvenale
10.07.2018, 19:09
BOOOMMMM!!!!!!Браво Юве!Еще 12 лет назад Юве попытались уничтожить слив в серию б,при этом Юве потерял лучший спонсорский контракт в мире с тамойлом и он был в тройке по обороту,но уже через 10 лет Юве вернулся ,когда-то мы покупали Матри и Вучинича,а теперь покупаем лучшего игрока в мире...браво Аньелли!!!!
juvenale
10.07.2018, 19:30, редактировал 10.07.2018, 19:30
Через два года думаю Роналду поедет куда-нибудь в Китай,а мы Месси возьмем
juvenale
05.07.2018, 19:12
ответ пользователю КЭТиК (раскрыть)
а что с ним в комплекте идут Модрич, Кросс, Каземиро и Марсело?Один Роналду ничего не сделает,тем более в конце своей карьеры....Ни в одном из финалов Мадрида он не был решающим игроком,решали другие
juvenale
06.07.2018, 20:17
вот так этот к-н отблагодарил Роналду за 4 КЧ....Реал очередную свою легенду вышвыривает с позором
juvenale
10.07.2018, 19:09
BOOOMMMM!!!!!!Браво Юве!Еще 12 лет назад Юве попытались уничтожить слив в серию б,при этом Юве потерял лучший спонсорский контракт в мире с тамойлом и он был в тройке по обороту,но уже через 10 лет Юве вернулся ,когда-то мы покупали Матри и Вучинича,а теперь покупаем лучшего игрока в мире...браво Аньелли!!!!
juvenale
10.07.2018, 19:30, редактировал 10.07.2018, 19:30
Через два года думаю Роналду поедет куда-нибудь в Китай,а мы Месси возьмем
хахахахахаха
хахахахахаха
Тяжко будет Барселоне, когда Месси начнёт сдавать со временем. Это тот футболист, который делает разницу уже 10 лет в Ла Лиге.
Тяжко будет Барселоне, когда Месси начнёт сдавать со временем. Это тот футболист, который делает разницу уже 10 лет в Ла Лиге.
Сегодня 02:53
ответ пользователю Barcelona_Rostov (раскрыть)
Кумиры у вас бывают!!!
У нас не бывает их вообще!!!
===============
у вас это у кого,их не бывает?))
Сегодня 02:53
ответ пользователю Barcelona_Rostov (раскрыть)
Кумиры у вас бывают!!!
У нас не бывает их вообще!!!
===============
у вас это у кого,их не бывает?))
«Барселона» проиграла «Леганесу», пропустив 2 гола за 3 минуты"
186 комментов
21 января 2019
«Барселона» справилась с «Леганесом»
155 комментов
У Леганеса больше поклонников...))
«Барселона» проиграла «Леганесу», пропустив 2 гола за 3 минуты"
186 комментов
21 января 2019
«Барселона» справилась с «Леганесом»
155 комментов
У Леганеса больше поклонников...))