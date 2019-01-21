«Барселона» справилась с «Леганесом»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 52’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Барселона» справилась с «Леганесом»

21 января 2019, 00:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Леганес». Каталонцы продолжают лидировать в таблице, набрав 46 пунктов. У «Леганеса» 14-я позиция (22 очка).

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Леганес» - 3:1 (1:0)
Голы: Дембеле 32, Суарес 72, Лионель Месси 90+2 - Брейтуэйт 57

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Аленья (Лионель Месси 64), Бускетс, Артур Рамос (Ракитич 64), Дембеле (Малком 69), Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Тарин Хигон, Сиовас, Омеруо, Сильва, Ресио, Весга (Эрасо 86), Оскар (Эль-Жар 86), Эн-Несери, Брейтуэйт (Майкл Сантос 78)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

Предупреждения: Брейтуэйт 8, Бускетс 12, Тарин Хигон 23, Омеруо 30, Аленья 54, Роберто 61

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Реал» переиграл «Севилью».

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Все комментарии
dok66
dok66
   223 / 808
21 января в 22:07
И точно справилась )
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   25 / 808
21 января в 17:20
Вот так ты переобулся буквально за пару дней. Из игрока, который ничего не решает в лучшего игрока в мире. А сам тайно мечтал о "короле Леганесов" Месси. =) juvenale 05.07.2018, 19:12 ответ пользователю КЭТиК (раскрыть) а что с ним в комплекте идут Модрич, Кросс, Каземиро и Марсело?Один Роналду ничего не сделает,тем более в конце своей карьеры....Ни в одном из финалов Мадрида он не был решающим игроком,решали другие juvenale 06.07.2018, 20:17 вот так этот к-н отблагодарил Роналду за 4 КЧ....Реал очередную свою легенду вышвыривает с позором juvenale 10.07.2018, 19:09 BOOOMMMM!!!!!!Браво Юве!Еще 12 лет назад Юве попытались уничтожить слив в серию б,при этом Юве потерял лучший спонсорский контракт в мире с тамойлом и он был в тройке по обороту,но уже через 10 лет Юве вернулся ,когда-то мы покупали Матри и Вучинича,а теперь покупаем лучшего игрока в мире...браво Аньелли!!!! juvenale 10.07.2018, 19:30, редактировал 10.07.2018, 19:30 Через два года думаю Роналду поедет куда-нибудь в Китай,а мы Месси возьмем
и я ошибся в финале с Юве как раз он и решил
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   25 / 808
21 января в 17:18
Вот так ты переобулся буквально за пару дней. Из игрока, который ничего не решает в лучшего игрока в мире. А сам тайно мечтал о "короле Леганесов" Месси. =) juvenale 05.07.2018, 19:12 ответ пользователю КЭТиК (раскрыть) а что с ним в комплекте идут Модрич, Кросс, Каземиро и Марсело?Один Роналду ничего не сделает,тем более в конце своей карьеры....Ни в одном из финалов Мадрида он не был решающим игроком,решали другие juvenale 06.07.2018, 20:17 вот так этот к-н отблагодарил Роналду за 4 КЧ....Реал очередную свою легенду вышвыривает с позором juvenale 10.07.2018, 19:09 BOOOMMMM!!!!!!Браво Юве!Еще 12 лет назад Юве попытались уничтожить слив в серию б,при этом Юве потерял лучший спонсорский контракт в мире с тамойлом и он был в тройке по обороту,но уже через 10 лет Юве вернулся ,когда-то мы покупали Матри и Вучинича,а теперь покупаем лучшего игрока в мире...браво Аньелли!!!! juvenale 10.07.2018, 19:30, редактировал 10.07.2018, 19:30 Через два года думаю Роналду поедет куда-нибудь в Китай,а мы Месси возьмем
ххаа красавец привел просто мой троллинг)))особенно в последнем предложении хахах сейчас лопну от смеха
а по поводу первого коммента,это я писал в связи с донной полузащитой Ювентуса,и наивно думать,что один Роналду вытащит Ювентус с такой донной полузащитой.И да я все верное написал Роналду последние 5 лет был лучшим игроком в мире и пока хорошо играет в Юве,возможно он сдаст,что логично в силу возраста
NOVA
NOVA
   268 / 808
21 января в 17:04
для барсы судьи на все закрывают глаза!! второго гола не было и могло бы закончится 1-1!!
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   60 / 808
21 января в 16:49
видишь я тебе привел факты,а ты мне детский сад...Роналду когда брал свои ЗМ выигрывал ЛЧ и становился там лучшим бомбардиром,забивая решающие мячи в том числе на решающих стадиях.Да были ошибки в пользу Реала в матчах с Юве и Баварией,но через себя никакой Перес не поможет забить,так что и тут ты мимо...как всегда приплел против фактов каких-то марокканцев и скоулзов
Вот так ты переобулся буквально за пару дней. Из игрока, который ничего не решает в лучшего игрока в мире. А сам тайно мечтал о "короле Леганесов" Месси. =)

juvenale
05.07.2018, 19:12
ответ пользователю КЭТиК (раскрыть)
а что с ним в комплекте идут Модрич, Кросс, Каземиро и Марсело?Один Роналду ничего не сделает,тем более в конце своей карьеры....Ни в одном из финалов Мадрида он не был решающим игроком,решали другие

juvenale
06.07.2018, 20:17
вот так этот к-н отблагодарил Роналду за 4 КЧ....Реал очередную свою легенду вышвыривает с позором


juvenale
10.07.2018, 19:09
BOOOMMMM!!!!!!Браво Юве!Еще 12 лет назад Юве попытались уничтожить слив в серию б,при этом Юве потерял лучший спонсорский контракт в мире с тамойлом и он был в тройке по обороту,но уже через 10 лет Юве вернулся ,когда-то мы покупали Матри и Вучинича,а теперь покупаем лучшего игрока в мире...браво Аньелли!!!!

juvenale
10.07.2018, 19:30, редактировал 10.07.2018, 19:30
Через два года думаю Роналду поедет куда-нибудь в Китай,а мы Месси возьмем
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
   470 / 808
21 января в 15:16
Взяли реванш за первый круг. В целом же Леганес противная команда, но цель оправдывает средства. В обороне, как всегда, беспорядок, но с Умтити этот недостаток будет сведен к минимуму. Всех кулес с дежурной победой!
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
21 января в 14:38
Дембеле раззабивался в последних матчах! Даже больше Месси начал забивать) Того глядишь, аргентинец уйдет в тень черного властелина. С победой, блаугранас!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   91 / 808
21 января в 14:37
Барса избавилась от лишних передач при Вальверде,у Гвардиолы 30%ненужные передачи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   91 / 808
21 января в 14:36
Дембеле супер игрок.Коутиньо чуть резкости не хватает.
Barcelona
Barcelona
   786 / 808
21 января в 14:28
На классе!
sergey1989
sergey1989 ответил NGY
21 января в 14:24
Ибрагимович авторитет??? У вас все авторитеты, кто высказался против Роналду! "Авторитет" который за всю карьеру бегал с одного чемпионата в другой и так и запаха не почувствовав больших трофеев! Да вся "гениальность" Месси заключается в нахождении его одном клубе, где собран самый дорогой состав в мире. Где за сезон покупают по 2 игрока по 100+ млн. Всю свою карьеру сидит в зоне комфорта и набивает стату на Леганесах. Но стоит выйти из нее и поиграть за сборную, так от гениальности и мокрого места не остается. Лишь в товарняках он гений, забив за сборную рекорные 30 голов из 65, лишь в тех матчах где сборники играют спустя рукава, после изнурительных клубных игр, он выходит и делает результат. Либо как с Эквадором, у которого игроки перед игрой ночью в клуб тусить пошли! Да что говорить, новоиспеченный обладатель золотой бутцы которую завоевал играя все в той же зоне комфорта, выходит на ЧМ и в 4 играх забивает 1 гол, притом что играет с такими партнерами как Агуэро, Ди Мария, Дибала, Маскерано, Игуаин, Отаменди, Банега! Вот и вся "гениальность"!
По себе не суди во первых, почему человек должен менять работу, если она его устраивает полностью, иМесси все таки еще юношей там играл, и все его там устраивает.климат, зп, вообще обстановка, плюс Барселона всегда фаворит , че ему менять то а?) во вторых, какая вообще 3 разница кому и сколько забил он? Он забивал и Баварии, и Манчестеру, и ПСЖ, и Атлетико, а че ему извини только с ними играть? Роналду так исключительно фаворитам колотит, как мертвому Милану например , или пропустив матч финальный что он доказал, прыгая на бровке как ты и сейчас прыгнуть не сможешь, и в третьих если он с такими партнерами играл, это ничего не значит, сыгранности нету в сборной, он же не в теннис и не шахматы играет, тут за всех не ответишь, так что скорее претензии к другим игрокам, тобою перечисленных. ХОТЯ ТЫ И САМ ЗНАЕШЬ, я вам с шишанутым поражаться уж давно перестал
neomessi
neomessi
   346 / 808
21 января в 13:43
А че тут делают фаны старой бабушки, наверное в доме престарелых сегодня выходной.
alexfor
alexfor ответил benderivan
   340 / 808
21 января в 13:35
Гном все силы будет опять бросать на получение бутсы?) но в этот раз сложно будет, ребята из псж так просто не сдадутся
ребята из псж со своими донными соперниками с трудом за стариком месси угоняются. мдээ..)
alexfor
alexfor ответил амурец
   340 / 808
21 января в 13:34
да кроме тебя здесь никто и не ноет, а просто высказывают своё мнение
какое мнение? оно несет какую-то смысловую нагрузку. а это нытье просто и неприязнь.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   218 / 808
21 января в 13:25
отскок
juvenale
juvenale
   25 / 808
21 января в 13:09
Айтекин - разобраны ВСЕ эпизоды. Никаких претензий.
хахахахахаха
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   25 / 808
21 января в 13:07
По ЗМ вы сами признали их кабинетность, когда на Модрича погнали. Каждая ЛЧ связана с громкими судейскими скандалами. Или ты уже Оливера забыл ? =) Скоулз недавно поведал о всей "важности" марокканца для того МЮ. Даже бывшие партнёры признают его ограниченность. =)
про облизывание до Юве ссылки
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   25 / 808
21 января в 13:07
По ЗМ вы сами признали их кабинетность, когда на Модрича погнали. Каждая ЛЧ связана с громкими судейскими скандалами. Или ты уже Оливера забыл ? =) Скоулз недавно поведал о всей "важности" марокканца для того МЮ. Даже бывшие партнёры признают его ограниченность. =)
видишь я тебе привел факты,а ты мне детский сад...Роналду когда брал свои ЗМ выигрывал ЛЧ и становился там лучшим бомбардиром,забивая решающие мячи в том числе на решающих стадиях.Да были ошибки в пользу Реала в матчах с Юве и Баварией,но через себя никакой Перес не поможет забить,так что и тут ты мимо...как всегда приплел против фактов каких-то марокканцев и скоулзов
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
21 января в 12:52
А могли не справиться?
Romeo 777
Romeo 777
   229 / 808
21 января в 12:11
Вышел и сделал игру 1 человек.
Тяжко будет Барселоне, когда Месси начнёт сдавать со временем. Это тот футболист, который делает разницу уже 10 лет в Ла Лиге.
Novograd
Novograd
   523 / 808
21 января в 11:19
ну такое)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   91 / 808
21 января в 11:00
Месси вышел и сделал два гола.Малком быстрый футболист,его продавать нельзя,пожалеют,он талант.Остапенко пока свое мнение не сказал.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил 95-shishani-95
   647 / 808
21 января в 10:12
Кумиры у вас бывают!!! У нас не бывает их вообще!!! И Роналду, и Месси для меня никто, АБСОЛЮТНО НИКТО!!!
95-shishani-95
Сегодня 02:53
ответ пользователю Barcelona_Rostov (раскрыть)
Кумиры у вас бывают!!!
У нас не бывает их вообще!!!
===============
у вас это у кого,их не бывает?))
benderivan
benderivan
   598 / 808
21 января в 10:08
Гном все силы будет опять бросать на получение бутсы?) но в этот раз сложно будет, ребята из псж так просто не сдадутся
spartach091
spartach091
   54 / 808
21 января в 09:55
Перед голом суареса финт и выстрел месси из-за штрафной был великолепным
Брулин
Брулин
   143 / 808
21 января в 09:54
Кто только не хаял Дембеле в прошлом году, а по факту человек решает уже не первую игру.
амурец
амурец ответил alex1990for
   164 / 808
21 января в 09:45
нет, надо было проиграть, чтобы тебя утешить? опять ныть пришел. че ныть не приходишь, когда команды для роналду, типа кьево, юве разносит?)
да кроме тебя здесь никто и не ноет, а просто высказывают своё мнение
viv
viv
   47 / 808
21 января в 09:25
С чем Барсу и поздравляем....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
21 января в 09:17
26 сентября 2018
«Барселона» проиграла «Леганесу», пропустив 2 гола за 3 минуты"
186 комментов

21 января 2019
«Барселона» справилась с «Леганесом»
155 комментов

У Леганеса больше поклонников...))
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
21 января в 08:52
Против лома нет приема.
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