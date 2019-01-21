Победы «Баварии» и «Боруссии», а также другие результаты Бундеслиги

Завершились матчи 18-го тура чемпионата Германии.
«Хоффенхайм» - «Бавария» 1:3
Голы: Шульц 59 - Горецка 34, Горецка 45, Левандовски 86
«Шальке-04» - «Вольфсбург» 2:1
Голы: Калиджури 8 (пенальти), Калиджури 78 - Реджбекай 20
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Д 0:1
Гол: Витсель 19
«Байер» - «Боруссия» М 0:1
Гол: Плеа 37
«Нюрнберг» - «Герта» 1:3
Голы: Беренс 42 - Ибишевич 15, Дуда 50, Дуда 70
«Ганновер» - «Вердер» 0:1
Гол: Рашица 32
«Штутгарт» - «Майнц» 2:3
Голы: Гонсалес 83, Кемпф 85 - Аскасибар 22 (автогол), Матета 28, Хак 72
«Айнтрахт» - «Фрайбург» 3:1
Голы: Аллер 36, Ребич 40, Йович 45 - Петерсен 69
«Аугсбург» - «Фортуна» 1:2
Голы: Шмид 64 - Дукш 45, Раман 89