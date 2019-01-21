Агент Адриена Силвы: «Скоро будут новости»

Мануэл Силва, отец и агент полузащитника «Лестера» Адриена Силвы, рассказал о будущем футболиста.

Адриен всегда уважал «Лестер» и делал всё для клуба. Когда он уйдет, «Лестер» получит возмещение. Были ли предложения? Люди из «Спортинга» несколько раз выходили на контакт, но Адриен пока не планирует возвращаться в Португалию. Он хочет получать игровое время - в «Лестере» или другом крупном клубе.

Интерес «Бордо»? Ничего об этом не знаем. «Лестер» не разрешил нам называть клубы. Новости скоро будут.