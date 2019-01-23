Будущий игрок «Реала» Родриго: «С номером 10 я должен быть лучшим во всём»

18-летний вингер «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Родриго, который с лета этого года будет выступать за «Реал», прокомментировал свой дубль в ворота Венесуэлы в матче Кубка Южной Америки U-20 (2:1).

Я ношу футболку с десятым номером. Я не могу выйти на поле и быть просто одним из игроков. Я должен решать матчи и быть лучшим во всём.

Я счастлив, что забил два гола, но команда тоже сыграла важную роль и помогла мне это сделать.