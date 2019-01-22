Роналду - после суда: «Всё идеально»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой визит в испанский суд по поводу неуплаты налогов.
Всё идеально.
Напомним, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму в 14,7 млн евро. Португальца приговорили к 23-месячному условному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 млн евро.
где эти слезы были когда был такой беспредел . на 3:41 пепе сам валит соперника но откуда не возьмись появился пенка в рот ....
где эти слезы были когда был такой беспредел . на 3:41 пепе сам валит соперника но откуда не возьмись появился пенка в рот ....
«Я могу заметить фол Луиса Суареса, но это вне зоны ответственности видеоповторов. В этой ситуации нет единодушия. А когда его нет, эта ошибка не является вопиющей.
Вопиющая ошибка – это когда случилось что-то, что судья проглядел. То, что было вчера – кто-то согласен с тем, что это фол, кто-то – нет. Это гол на усмотрение судьи, его решение. Видеоповторы здесь не причем, они бы не поменяли решение судьи. VAR помогает исправить много других моментов.
Скандирования болельщиков «Реала»? Не надо сейчас говорить: «Тебас, уходи!» Люди просто хотят пожаловаться, эта проблема преувеличена, в частности, темой Винисиуса. Полагаю, как только «Реал» начнет побеждать, все сразу забудут про видеоповторы. Все связано», – сказал Тебас.
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Тебас вообще тупой!!!
Темой Винисиуса? А как же гол с оффсайда в ворота Реала? Левейший гол Суареса?
«Я могу заметить фол Луиса Суареса, но это вне зоны ответственности видеоповторов. В этой ситуации нет единодушия. А когда его нет, эта ошибка не является вопиющей.
Вопиющая ошибка – это когда случилось что-то, что судья проглядел. То, что было вчера – кто-то согласен с тем, что это фол, кто-то – нет. Это гол на усмотрение судьи, его решение. Видеоповторы здесь не причем, они бы не поменяли решение судьи. VAR помогает исправить много других моментов.
Скандирования болельщиков «Реала»? Не надо сейчас говорить: «Тебас, уходи!» Люди просто хотят пожаловаться, эта проблема преувеличена, в частности, темой Винисиуса. Полагаю, как только «Реал» начнет побеждать, все сразу забудут про видеоповторы. Все связано», – сказал Тебас.
=============={{========
Тебас вообще тупой!!!
Темой Винисиуса? А как же гол с оффсайда в ворота Реала? Левейший гол Суареса?