Анри: «„Монако“ находится в критической ситуации»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал вылет монегасков от «Метца» на стадии 1/8 финала Кубка Франции (1:3).

Это большое разочарование. Мы создаём много возможностей для взятия ворот, мы можем вскрывать оборону соперника с флангов, где играют Сидибе и Головин. Мы создаём моменты, но в то же время и не забиваем с шести метров.

Моё будущее? Люди примут решение, когда посчитают нужным. Самое важное сейчас – совершить переворот в матче с «Дижоном». Мы должны изменить свою психологию. У нас реальные проблемы с выступлением на домашнем стадионе.

После матча мы должны были по душам поговорить друг с другом в раздевалке. Мы должны быть единым целым. Я всё беру на себя: отсутствие агрессии, факт плохой игры на Луи II, тактические ошибки. Сегодня нам не хватило хладнокровия на чужой половине поля.

Нам необходимо быть единой командой, чтобы сражаться, идти вперёд и быть агрессивнее. Не знаю, осознают ли парни всё, что сейчас происходит. Я не могу прочесть их мысли.

«Монако» в критической ситуации, но мы всё ещё здесь, чтобы попытаться спасти положение.