Консейсау не стал комментировать победу над «Бенфикой» из-за пропажи Салы

23 января 2019, 04:11

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отказался от комментария по полуфинальной игре с «Бенфикой» в Кубке Лиги (3:1). Специалист переживает за своего бывшего подопечного Эмилиано Салу.

Я мог бы поговорить о матче, но, честно говоря, я не хочу этого делать. Мои мысли сейчас с семьёй Эмилиано Салы. Не знаю последних новостей, но у нас были очень хорошие отношения. Я думаю о его семье и о нём – большом игроке и большом человеке.

Консейсау и Сала ранее вместе работали в «Нанте».

Напомним, самолёт с аргентинским форвардом на борту исчез с радаров в районе Нормандских островов вечером 21 января.

Ранее было объявлено о переходе Салы из «Нанта» в «Кардифф» за рекордную сумму для валлийского клуба.