Гвардиола: «Активность Менди в соцсетях? Я ему не отец»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что защитник «горожан» Бенжамен Менди много времени уделяет социальным сетям.

Я в восторге от Бенжамена. Жаль, что из-за травм мы не могли выпускать его на поле, но такие вещи происходят в футболе. То, как он тренируется и ведёт себя в раздевалке... Вы не представляете, насколько сильно его любят. Я восхищаюсь им, но хотелось бы, чтобы он мог играть чаще! Вот и всё.

Не могу сказать, что я недоволен активностью Менди в соцсетях. Я не собираюсь менять его менталитет. Он живёт так, как живёт. Мы знали об этом, когда покупали его. На тренировках он всегда превосходен, но если ему также нравится быть активным в соцсетях, воспринимаю это как данность.

Мы пытаемся убедить его, но я ему не отец! Я говорю ему: «Будь сосредоточен на работе и задачах команды. Ты молод и в будущем можешь стать одним из лучших левых защитников, но всё зависит от тебя».