Футболисты «Луча» написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Письмо выглядит следующим образом:

Уважаемый Олег Николаевич, мы, футболисты команды «Луч», обращаемся к Вам с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день вокруг нашего футбольного клуба.



«Луч» является единственным клубом профессионалов в Приморском крае, он существует с 1958 года. В последние годы клуб переживает нелёгкие времена: постоянно меняется руководящий состав, клуб испытывает трудности с финансированием, долги увеличиваются с каждым годом… Но никакие трудности не стали препятствием для людей, которые искренне переживают за судьбу клуба: благодаря упорной работе спортсменов и преданных болельщиков сегодня клуб находится на десятом месте в чемпионате ФНЛ , это лучший результат за последние несколько лет...



В данный момент команда не тренируется, не готовится к предстоящему сезону, в то время как клуб хотят обанкротить, а в следующем сезоне создать новую команду, но уже во второй лиге. Однако необходимо понимать, что в соответствии с новыми правилами РФС , ликвидация клуба повлечёт за собой прекращение всей футбольной деятельности в Приморском крае на минимум четыре года: вместе с основной командой перестанет существовать молодёжная команда, а также детские школы всех возрастов, воспитанники которых приходят заниматься футболом, потому, что у них есть перспективы играть в команде профессионалов! По сути ликвидация ФК «Луч» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае.



Мы просим Вас, уважаемый Олег Николаевич, не остаться равнодушным к судьбе клуба с 60-летней историей, помогите сохранить футбол в Приморском крае! Сейчас клуб, как никогда, близок к выходу в Премьер-Лигу, но он нуждается в Вашей поддержке!