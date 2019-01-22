Трудный год. Что ждет сборную России в 2019-м?

вчера, 18:43

В 2019 году сборной России предстоит играть только официальные матчи. Такого не было никогда прежде. «Соккер.ру» напоминает читателям о том, что ждет главную команду страны.

В связи с изменениями в календаре европейских сборных, которые обусловлены появлением нового турнира – Лиги Наций, год перед чемпионатом Европы будет полностью посвящен отборочным состязаниям, в ходе которых определятся участники Евро-2020. Никаких товарищеских матчей, только встречи с турнирным значением. Касается это не только сборной России, а всех сборных из зоны УЕФА . Кстати, это весьма любопытное обстоятельство, от которого больше всего пострадают команды остального мира: они не смогут рассчитывать на матчи с дружинами из Старого Света в свободные дни.

Иными словами, на протяжении 2019 года не будет международных контактов между европейскими командами и сборными из обеих Америк, Азии, Африки и Океании. Такое влияние Лиги Наций на европейский и мировой футбол нам только предстоит оценить со временем: Европа, по сути, будет вариться в собственном соку, кроме годов чемпионатов мира и редких товарищеских встреч, на которые остается очень и очень мало «окон». Более или менее свободно выбирать себе спарринг-партнеров сборные смогут только на этапе подготовки к крупным турнирам, но перед Евро нет особого смысла играть с африканцами или азиатами, моделируя будущих соперников.

Пропасть между Старушкой Европой и остальным футбольным миром будет только расти. Но вернемся к нашим медведям. Что же все-таки ждет сборную России в 2019 году? Как и в предыдущие годы, сборная России соберется пять раз за 365 дней: в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. В каждый сбор национальная команда проведет по два поединка со своими соперниками по отборочной группе «I», до старта квалификации чемпионата Европы осталось всего лишь два месяца. Станислав Черчесов уже работает: главный тренер сборной присутствует на турнире с участием клубов РПЛ Кубок Матч Премьер, который проходит в Катаре и старается по мере возможностей следить за судьбой всех сборников и потенциальных сборников. Так, Станислав Саламович рассказал, что встречался с Александром Головиным, Тьерри Анри и руководством «Монако».

Отборочный турнир Евро-2020

1 тур. Бельгия – Россия (21 марта)

2 тур. Казахстан – Россия (24 марта)

Отборочный турнир Евро-2020 начнется для России в марте с самого сложного матча во всем цикле – гостевого против Бельгии. «Красные дьяволы» - фаворит группы, и не хотелось бы проиграть на старте квалификации, задав тем самым настроение на весь турнир. С другой стороны, может быть, и к лучшему сыграть с Бельгией сразу: на старте отбора турнирная ситуация не будет давить, терять будет нечего, можно только приобрести, поэтому есть шанс, что Черчесов сумеет раскрепостить команду. А бельгийцы, может, наоборот недостаточно хорошо настроятся. Это в их духе – вспомните, как их расплющили швейцарцы в последнем туре Лиги Наций.

Но матч в Брюсселе в любом случае объективно сложный. Самый сложный матч во всем отборочном цикле. И еще одна объективная трудность – перелет из Брюсселя в Астану, где через два дня на третий предстоит встретиться с Казахстаном. Между столицами Бельгии и Казахстана 5300 километров, то есть футболистам придется провести в самолете не меньше 6 часов. В свою очередь, казахи первый матч проведут дома и будут ждать Россию с распростертыми объятиями. И да, команды из бывших республик Советского Союза, да еще на своем поле, костьми ложатся против сборной России. Так что Брюссель + Астана = сложнейший старт отбора Евро-2020. Если команде Станислава Черчесова удастся набрать хотя бы 4 очка, это будет отличный результат.

3 тур. Россия – Сан-Марино (8 июня)

4 тур. Россия - Кипр (11 июня)

Летняя связка матчей, напротив, выглядит самой легкой в отборе. Во-первых, две домашние встречи. Во-вторых, соперники, которых мы должны обыгрывать: карликовый Сан-Марино и Кипр. Главная задача тренерского штаба сборной – сохранить боевой настрой и игровой тонус футболистов, у большинства из которых за две недели до этих матчей закончится сезон в чемпионате России.

5 тур. Шотландия – Россия (6 сентября)

6 тур. Россия – Казахстан (9 сентября)

Сейчас видится, что Бельгия все-таки выиграет отборочную группу, а нам судьбой уготовано сражение за вторую строчку с шотландцами, поэтому встречи со «скоттами» приобретают особое значение. В мастерстве они могут нам уступать, но у этих ребят футбол в крови, как и неуступчивость, поэтому шапками их не закидаешь. Это один из ключевых матчей квалификации. А вот Казахстан дома необходимо обыгрывать, иначе глупо рассчитывать на выход в финальную часть чемпионата Европы.

7 тур. Россия – Шотландия (10 октября)

8 тур. Кипр – Россия (13 октября)

Между двумя матчами с Шотландией пройдет чуть больше месяца, что позволяет сделать определенный прогноз: судьба сборной России в отборочном турнире Евро-2020 решится в первой половине осени. Выезд в Кипр тоже важен, а вот на ноябрь лучше не оставлять незаконченных дел.

9 тур. Россия – Бельгия (16 ноября)

10 тур. Сан-Марино – Россия (19 ноября)

В ноябре нас ждет ответная игра с Азаром и Ко, а эти «дьяволята» опасны и дома, и на выезде. Сборную Сан-Марино российские футболисты должны обыгрывать даже со связанными ногами, но к заключительному туру хотелось бы уже решить все турнирные задачи. Впрочем, это скорее пожелание, чем задача: у футбола много разнообразных фокусов в рукаве, и никогда не знаешь, где на голову упадет наковальня, а где наоборот – сам приземлишься на соломку.