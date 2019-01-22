Трудный год. Что ждет сборную России в 2019-м?

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 17 9.7 1.11
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Анже - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 1:1 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Металац ГМ (Горни-Милановац)Металац ГМ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Похрони (Жьяр-над-Гроном)Похрони - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Сталь Сталёва-ВоляСталь Сталёва-Воля - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Радник СесветеРадник Сесвете - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ -:- Логотип футбольный клуб Славой Вышеград (Прага)Славой Вышеград - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрабрандБрабранд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Шкупи (Скопье)Шкупи - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб Славой ТребишовСлавой Требишов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб МТЕ (Будапешт)МТЕ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб РВ ЭссенРВ Эссен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб КомарноКомарно - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг -:- Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрауАрау -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хибернианс (Паола)Хибернианс -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КрайКрай -:- Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морлаутерн (Кайзерслаутерн)Морлаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бабельсберг 03Бабельсберг 03 -:- Логотип футбольный клуб КФК ГертаКФК Герта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асториа (Уоллдорф)Асториа -:- Логотип футбольный клуб Арминия ЛюдвигшафенАрминия Людвигшафен - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛакенвалдЛакенвалд -:- Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн Киль 2Хольштайн Киль 2 -:- Логотип футбольный клуб Бармбек-Уленхорст (Гамбург)Бармбек-Уленхорст - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Германия РатГермания Рат -:- Логотип футбольный клуб ВуппертальВупперталь - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гамбург-2Гамбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Ниндорфер ТСВ (Гамбург)Ниндорфер ТСВ - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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Трудный год. Что ждет сборную России в 2019-м?

вчера, 18:43

В 2019 году сборной России предстоит играть только официальные матчи. Такого не было никогда прежде. «Соккер.ру» напоминает читателям о том, что ждет главную команду страны. 

В связи с изменениями в календаре европейских сборных, которые обусловлены появлением нового турнира – Лиги Наций, год перед чемпионатом Европы будет полностью посвящен отборочным состязаниям, в ходе которых определятся участники Евро-2020. Никаких товарищеских матчей, только встречи с турнирным значением. Касается это не только сборной России, а всех сборных из зоны УЕФА. Кстати, это весьма любопытное обстоятельство, от которого больше всего пострадают команды остального мира: они не смогут рассчитывать на матчи с дружинами из Старого Света в свободные дни. 

Иными словами, на протяжении 2019 года не будет международных контактов между европейскими командами и сборными из обеих Америк, Азии, Африки и Океании. Такое влияние Лиги Наций на европейский и мировой футбол нам только предстоит оценить со временем: Европа, по сути, будет вариться в собственном соку, кроме годов чемпионатов мира и редких товарищеских встреч, на которые остается очень и очень мало «окон». Более или менее свободно выбирать себе спарринг-партнеров сборные смогут только на этапе подготовки к крупным турнирам, но перед Евро нет особого смысла играть с африканцами или азиатами, моделируя будущих соперников. 

Пропасть между Старушкой Европой и остальным футбольным миром будет только расти. Но вернемся к нашим медведям. Что же все-таки ждет сборную России в 2019 году? Как и в предыдущие годы, сборная России соберется пять раз за 365 дней: в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. В каждый сбор национальная команда проведет по два поединка со своими соперниками по отборочной группе «I», до старта квалификации чемпионата Европы осталось всего лишь два месяца. Станислав Черчесов уже работает: главный тренер сборной присутствует на турнире с участием клубов РПЛ Кубок Матч Премьер, который проходит в Катаре и старается по мере возможностей следить за судьбой всех сборников и потенциальных сборников. Так, Станислав Саламович рассказал, что встречался с Александром Головиным, Тьерри Анри и руководством «Монако». 

Отборочный турнир Евро-2020

1 тур. Бельгия – Россия (21 марта)

2 тур. Казахстан – Россия (24 марта)

Отборочный турнир Евро-2020 начнется для России в марте с самого сложного матча во всем цикле – гостевого против Бельгии. «Красные дьяволы» - фаворит группы, и не хотелось бы проиграть на старте квалификации, задав тем самым настроение на весь турнир. С другой стороны, может быть, и к лучшему сыграть с Бельгией сразу: на старте отбора турнирная ситуация не будет давить, терять будет нечего, можно только приобрести, поэтому есть шанс, что Черчесов сумеет раскрепостить команду. А бельгийцы, может, наоборот недостаточно хорошо настроятся. Это в их духе – вспомните, как их расплющили швейцарцы в последнем туре Лиги Наций.

Но матч в Брюсселе в любом случае объективно сложный. Самый сложный матч во всем отборочном цикле. И еще одна объективная трудность – перелет из Брюсселя в Астану, где через два дня на третий предстоит встретиться с Казахстаном. Между столицами Бельгии и Казахстана 5300 километров, то есть футболистам придется провести в самолете не меньше 6 часов. В свою очередь, казахи первый матч проведут дома и будут ждать Россию с распростертыми объятиями. И да, команды из бывших республик Советского Союза, да еще на своем поле, костьми ложатся против сборной России. Так что Брюссель + Астана = сложнейший старт отбора Евро-2020. Если команде Станислава Черчесова удастся набрать хотя бы 4 очка, это будет отличный результат. 

3 тур. Россия – Сан-Марино (8 июня)

4 тур. Россия - Кипр (11 июня)

Летняя связка матчей, напротив, выглядит самой легкой в отборе. Во-первых, две домашние встречи. Во-вторых, соперники, которых мы должны обыгрывать: карликовый Сан-Марино и Кипр. Главная задача тренерского штаба сборной – сохранить боевой настрой и игровой тонус футболистов, у большинства из которых за две недели до этих матчей закончится сезон в чемпионате России.

5 тур. Шотландия – Россия (6 сентября)

6 тур. Россия – Казахстан (9 сентября)

Сейчас видится, что Бельгия все-таки выиграет отборочную группу, а нам судьбой уготовано сражение за вторую строчку с шотландцами, поэтому встречи со «скоттами» приобретают особое значение. В мастерстве они могут нам уступать, но у этих ребят футбол в крови, как и неуступчивость, поэтому шапками их не закидаешь. Это один из ключевых матчей квалификации. А вот Казахстан дома необходимо обыгрывать, иначе глупо рассчитывать на выход в финальную часть чемпионата Европы.

7 тур. Россия – Шотландия (10 октября)

8 тур. Кипр – Россия (13 октября)

Между двумя матчами с Шотландией пройдет чуть больше месяца, что позволяет сделать определенный прогноз: судьба сборной России в отборочном турнире Евро-2020 решится в первой половине осени. Выезд в Кипр тоже важен, а вот на ноябрь лучше не оставлять незаконченных дел. 

9 тур. Россия – Бельгия (16 ноября)

10 тур. Сан-Марино – Россия (19 ноября)

В ноябре нас ждет ответная игра с Азаром и Ко, а эти «дьяволята» опасны и дома, и на выезде. Сборную Сан-Марино российские футболисты должны обыгрывать даже со связанными ногами, но к заключительному туру хотелось бы уже решить все турнирные задачи. Впрочем, это скорее пожелание, чем задача: у футбола много разнообразных фокусов в рукаве, и никогда не знаешь, где на голову упадет наковальня, а где наоборот – сам приземлишься на соломку.

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Все комментарии
амурец
амурец
   111 / 745
сегодня в 02:56
да уж сложновато придётся, да и надежды на тренера нет, порой он по ходу сам не знает кого выставит на игру
Расул Манаев
Расул Манаев
   449 / 745
вчера в 22:09
Боюсь, хорошего мало будет, ну отстали мы эдак лет на 10 еврограндов. Только на везение можем рассчитывать(((((
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   525 / 745
вчера в 21:52
Дальше больше
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 745
вчера в 20:31
Выйдем с 1 места!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   104 / 745
вчера в 20:27
Второе место в группе...
борька
борька
   55 / 745
вчера в 20:16
Сыграют вничью со сборной Сан Марино и проиграют Кипру! В се же очко возьмут!
particular
particular
   139 / 745
вчера в 19:56
Особо, перья распускать нежелательно, но и посыпать пеплом голову, пока, не стоит...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 745
вчера в 19:20
Нужен лимит на спартачей в сборной. Не больше одного, включая тренера. Тогда будет толк. Гыгыгы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   86 / 745
вчера в 18:49
Что может ждать сборную в год свиньи? Ответ прост - сплошное свинство))))).
Оптимисты ждут сало, писемисты - ничего хорошего, а пофигистам - всё по фигу.
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