Максименко: «Считаю, что Де Хеа не входит в топ-5 лучших вратарей мира»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 72’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 65’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:0 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Максименко: «Считаю, что Де Хеа не входит в топ-5 лучших вратарей мира»

23 января 2019, 19:52

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выбрал пятерку лучших вратарей мира.

Тер Штеген, Облак, Пикфорд, Алиссон и Эдерсон. Де Хеа и Куртуа - топ-вратари, но в мой рейтинг не входят.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил mikysss
   153 / 808
24 января в 09:58
Верно в 20. Редко увидишь настолько адекватный комент от болельщика Спартака.
mikysss
mikysss ответил ЦСКА 06
   339 / 808
24 января в 09:52
Акинфеев в 18 лет будучи основным вратарём стал чемпионом России а в 19 лет был обладателем кубка УЕФА и основной вратарь сборной. И вообще нечего Акинфеева сравнивать с вратарями современной России. Самый стабильный вратарь с 91 года
если придраться то уефа он получил уже в 20 лет ему днюха в апреле кажись. но я не умаляю его достигов как и помню его рекорды. По российским меркам лучший. мог стать и одним из лучших в мире если бы в европу уехал
самуил кац 3
самуил кац 3 ответил Сергей Саныч
   338 / 808
24 января в 08:42
Песьяков и Максименко наше всё. Руки прочь от мастеров. Если не золотыми нитками,то суровыми,но вписали.
Максименко Рыков помогал писать . Исключительно справедливости ради поправил, не обидься .
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
   291 / 808
24 января в 08:36
Он явно обкуренный был. Хорошо еще не поставил первым в этой пятерке Кариуса ))))))))))))
Man.Und.
Man.Und.
   486 / 808
24 января в 07:43
Да по ходу ему Москва завысила самооценку.
Kerri
Kerri
   220 / 808
24 января в 00:23
Как все запущенно....
За адекватность
За адекватность
   232 / 808
23 января в 23:46
Наверное после бездарно исполненного 11-метрового удара Ионовым господина Максименко понесло, но скорее всего, те кого он перечислил даже не знают, что есть вратарь с его фамилией.
Left Boy
Left Boy
   389 / 808
23 января в 23:46
Пикфорд АХАХАХАХАХАХАХАХ
Red_team
Red_team
   162 / 808
23 января в 23:44
У каждого своя вавка в голове, а у кого-то даже опилки, как в данном случае
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
23 января в 23:36
Максименко ..Максименко ...что-то занкомое.. стоп а не тот ли которому за шиворот с центра поля закинули.. мда и было бы че обсуждать
kyxy
kyxy ответил 95-shishani-95
23 января в 23:36
Скамеечник не может быть лучшим. Если он сидит на скамейке значит он даже в реале не лучший.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   7 / 808
23 января в 23:24
какой кубок уефа,мы про настоящее время,и сейчас он сбежавший из сборной безтрофейник
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
   58 / 808
23 января в 22:52
вот и Игорян бестрофейный несколько лет,оттого и убежал из сборнрй струсив
У Игоряна кубок УЕФА,а у ваших охранников кротовых нор только 7:0...Из сборной он не сбегал,а просто закончил в ней играть,отдав на это много лет,как никто другой.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
23 января в 22:49
Песьяков и Максименко наше всё.
Руки прочь от мастеров.
Если не золотыми нитками,то суровыми,но вписали.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   280 / 808
23 января в 22:36
саня тренируйся лучше что бы бабочек не ловить
а ты языком чешешь ,кто лучше
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 января в 22:35
Хорошо хоть себя не включил в этот список.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил mikysss
   113 / 808
23 января в 22:34
ладно ладно про конифея глянул да основой он стал в сборной в 19 лет отодвинув овчинника... а про касильяса? тут огромная пропасть между ним и конифеем и максом вместе взятыми отлично помню, как мне одноклассница с которой сидел за партой каждый урок про него в уши ссла, фанатка хренова)))
Касильяс может быть самый титулованный вратарь в истории футбола!!!
Но я могу ошибаться
la_masia
la_masia ответил ЦСКА 06
   33 / 808
23 января в 22:30
Ему нужно было лет в 25 максимум уезжать в сильный чемпионат играть, может и получилось бы зацепиться в хорошей команде.
Вратарь стабильный но средненький. Давно не развивается.
la_masia
la_masia
   33 / 808
23 января в 22:27
Я так понимаю если мнение человека не совпадает с вашим личным, то над ним можно шутить?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил mikysss
   153 / 808
23 января в 22:23
Акинфеев в 18 лет будучи основным вратарём стал чемпионом России а в 19 лет был обладателем кубка УЕФА и основной вратарь сборной. И вообще нечего Акинфеева сравнивать с вратарями современной России. Самый стабильный вратарь с 91 года
oFANATo
oFANATo
   57 / 808
23 января в 22:20
ВРАТАРИШКЕ ЛУЧШЕ БЫ ПОМОЛЧАТЬ
anyway
anyway
   91 / 808
23 января в 22:19
да ладно вам, человек просто прикольнулся)) можно догодаться по наличию пикфорда и алиссона)
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 808
23 января в 22:12
У каждого своя пятерка лучших
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Великолепный
   7 / 808
23 января в 22:12
Максименко : а кто такой Великолепный?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
23 января в 22:11
главное не считает народ баранами ,а остальное дело вкуса
Великолепный
Великолепный
   45 / 808
23 января в 22:08
Де Хеа, а Максименко это кто?
Шуnя771
Шуnя771
   237 / 808
23 января в 22:08
Рано визжать стал))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   7 / 808
23 января в 22:06
вот и Игорян бестрофейный несколько лет,оттого и убежал из сборнрй струсив
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
   58 / 808
23 января в 21:59
номер один это когда с трофеями
А кубок соли трофей?Если да,то действительно,чего это я какого-то Де Хеа на первое место поставил...
serh62
serh62
   175 / 808
23 января в 21:19
конечно не входит...там все занято. и максименко конечно на первом месте...
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