Игонин: «Перед „Зенитом“ не ставилась задача победить „Локомотив“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал игру петербургского клуба в матче против «Локомотива», который прошел в рамках турнира Кубок Матч Премьер.

Можно назвать это весенним футболом. Несмотря на то, что идеальные условия и поля, понятно, что игроки еще не готовы. Думаю, и задачи такой не ставилось – показать зрелищную игру или победить в этом матче.

«Зенит» смотрелся тяжелее? Скорее всего, разные системы подготовки. Не удивлюсь, если «Локомотив» форсировал этот процесс и сейчас готов физически – это было очевидно. У «Зенита» другой подход – и насколько он верен, покажут первые игры. Можно говорить, что команда вышла играть под нагрузкой, но мы ведь не знаем тренировочный план Семака. Поэтому делать выводы о том, что кто-то работал хорошо, а кто-то плохо, в корне неверно.