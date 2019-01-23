Рахимич: «Еременко помог бы ЦСКА, но не после „Спартака“»

Тренер ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко из «Спартака» в «Ростов». Ранее футболист выступал за «армейцев».
Я хорошо знаком с Романом. В свое время он был лидером ЦСКА. И в «Спартаке» после дисквалификации показывал приличный футбол. Думаю, «Ростов» не прогадал, подписав с ним сейчас контракт.
Видел ли я Романа в составе «армейцев»? С футбольной точки зрения, он бы помог. Но после «Спартака» такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Еременко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы.
Ствол А – термин используемый в неофициальной классификации ручных пожарных стволов, объединяющий ручные пожарные стволы с диаметром условного прохода 70мм.
проход 7:0 у вас ещё с Энфилда)))
Ствол А – термин используемый в неофициальной классификации ручных пожарных стволов, объединяющий ручные пожарные стволы с диаметром условного прохода 70мм.
проход 7:0 у вас ещё с Энфилда)))
Ему на свиных легенд наплевать.
Ему на свиных легенд наплевать.
https://www.youtube.com/watch?v=8Kpfb1yREtw
спартак – Рейнджерс. 0:1. Роман Еременко (автогол)
Эджария после подачи с угла поля в борьбе с Еременко пробил по воротам. От Еременко мяч попадает в ворота. Отчаянный бросок Максименко был бесполезен. 0:1.
И "ловец мяча как мыло в бане" не выручил!😄😄😄
спартак – Рейнджерс. 0:1. Роман Еременко (автогол)
Эджария после подачи с угла поля в борьбе с Еременко пробил по воротам. От Еременко мяч попадает в ворота. Отчаянный бросок Максименко был бесполезен. 0:1.
И "ловец мяча как мыло в бане" не выручил!😄😄😄
Отыграл "нюхач" свое - определенно!!!
Отыграл "нюхач" свое - определенно!!!
В ЦСКА работает и легенда Локо и ничего.
А вот с игроками тяжелее. Ромик сначала братишку пристроил, потом и сам напросился!!! А в итоге вышвырнули обоих....и полгода не протянули.
А после Спартака брать - это самоубийство!!!
В ЦСКА работает и легенда Локо и ничего.
А вот с игроками тяжелее. Ромик сначала братишку пристроил, потом и сам напросился!!! А в итоге вышвырнули обоих....и полгода не протянули.
А после Спартака брать - это самоубийство!!!
Московский «спартак» установил антирекорд в Лиге Европы.
«спартак» первый из российских клубов занял последнюю строчку в группе Лиги Европы.
Так что нам такие помощники не нужны.)))
Московский «спартак» установил антирекорд в Лиге Европы.
«спартак» первый из российских клубов занял последнюю строчку в группе Лиги Европы.
Так что нам такие помощники не нужны.)))