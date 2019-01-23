Рахимич: «Еременко помог бы ЦСКА, но не после „Спартака“»

Тренер ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко из «Спартака» в «Ростов». Ранее футболист выступал за «армейцев».

Я хорошо знаком с Романом. В свое время он был лидером ЦСКА . И в «Спартаке» после дисквалификации показывал приличный футбол. Думаю, «Ростов» не прогадал, подписав с ним сейчас контракт.

Видел ли я Романа в составе «армейцев»? С футбольной точки зрения, он бы помог. Но после «Спартака» такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Еременко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы.