Рахимич: «Еременко помог бы ЦСКА, но не после „Спартака“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 88’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 81’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Рахимич: «Еременко помог бы ЦСКА, но не после „Спартака“»

23 января 2019, 16:49

Тренер ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко из «Спартака» в «Ростов». Ранее футболист выступал за «армейцев».

Я хорошо знаком с Романом. В свое время он был лидером ЦСКА. И в «Спартаке» после дисквалификации показывал приличный футбол. Думаю, «Ростов» не прогадал, подписав с ним сейчас контракт.

Видел ли я Романа в составе «армейцев»? С футбольной точки зрения, он бы помог. Но после «Спартака» такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Еременко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Заратустра
   131 / 808
24 января в 09:20
Наркоманией он заболел именно в конюшне. У свиней он прошёл краткий курс реабилитации. И теперь пытается начать новую жизнь без наркотиков в Ростове.
    RIR68
    RIR68 ответил makkie
       28 / 808
    23 января в 20:49
    Воот, пожарные по пути захватят Фрэйда - чтобы вам стволы и места для засовывания не мерещились :)
      GGGringOOO
      GGGringOOO
         716 / 808
      23 января в 20:34
      Да мог бы он у коней играть. Выйти к болельщикам или дать интервью, мол "извините, ступил. ЦСКА сделал меня крутым футболистом, а я перешел в стар врага. Обещаю выкладываться в каждом матче и прикладывать все усилия для побед ЦСКА". И все. Адекватные болела коней (которых большинство) простили бы его. Несколько месяцев всего в Спартаке был.
      Поц
      Поц
         230 / 808
      23 января в 20:25
      Пусть кони с поросятами грызутся, а я всем доволен. Рома хороший игрок для Ростова, хотя его репутацию немного портит лошадино-наркоманское прошлое.
      Юрниекс
      Юрниекс
         207 / 808
      23 января в 19:38
      Если уж из хрюшатника выгнали, в приличном клубе ему делать нечего.Никогда не отмоется .
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         184 / 808
      23 января в 19:38
      Спартак в своем репертуаре - взяли ерему лишь бы ЦСКА не достался, а у еремы не хватило ума понять этот фортель и повелся на бабки. Теперь его папашка всем рассказывает, мол сынку нужны были денежки чтобы питать свое туловище и туловища своих отпрысков. Как будто в ЦСКА ему предлагали играть за корку хлеба. Но иудам деньги никогда не шли впрок. Ерема сам себе судьбу выбрал...
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил ЦСКА Москва навсегда
         4 / 808
      23 января в 18:40
      Мда, осенью 2019го фанам тех, кто в группе ЛЕ, несладко придётся. Они желали Локомотиву 0 баллов, теперь будут желать 4 место в группе.
      makkie
      makkie ответил RIR68
         29 / 808
      23 января в 18:36
      Воот, пожарные по пути захватят Фрэйда - чтобы вам стволы и места для засовывания не мерещились :)
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил spartach n1
         20 / 808
      23 января в 18:31
      Молодец парень!!! Не носится из команды в команду как Тихоновы, Аленичевы, Шалимовы..., а спокойно работает в команде где его уважают, собирая трофеи как тренер в довесок к игроцким !!!
      makkie
      makkie
         29 / 808
      23 января в 18:30
      Пожарная бригада же едет, кони, подождите немного :)
      Великолепный
      Великолепный ответил ЦСКА Москва навсегда
         45 / 808
      23 января в 18:13
      Федун всех ссаными тряпками из пищевика гонит! Тихона, Титова, Аленя - свиных легенд, чего уж про других говорить!
      ЛеняКиевский ведь болельщик Динамо Киев с детства
      Ему на свиных легенд наплевать.
      spartach n1
      spartach n1 ответил Leha-ha50
         1 / 808
      23 января в 18:12
      Онопко - молодец!!! Сколько он с ЦСКА уже медальков собрал ??? Ваши 13 тренеришек вместе взятые столько не собрали!!! В ЦСКА работает и легенда Локо и ничего. А вот с игроками тяжелее. Ромик сначала братишку пристроил, потом и сам напросился!!! А в итоге вышвырнули обоих....и полгода не протянули. А после Спартака брать - это самоубийство!!!
      Footbolista
      Footbolista ответил Великолепный
         14 / 808
      23 января в 18:10
      Ну так Ерема не бесплатно в Спартаке матросился...жить тоже на что то надо...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Великолепный
         12 / 808
      23 января в 18:07
      Федун всех ссаными тряпками из пищевика гонит! Тихона, Титова, Аленя - свиных легенд, чего уж про других говорить!
      spartach n1
      spartach n1 ответил Footbolista
         1 / 808
      23 января в 18:06
      Иуда продал Христа...а кого продал Ерема?...конюшню?))...
      Да этож харьковский иуда,про него и речь ))
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         14 / 808
      23 января в 18:06
      Да никак)...по мне хочет пусть играет...только он в Спартаке не нужен потому, что дерево))...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
         12 / 808
      23 января в 18:05
      Дзюбиньо бы назад в пищевик, посмотрел бы я, как вы захрюкали!
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 808
      23 января в 18:05
      Канюшню даже нарики избегают ))
      Аксинья
      Аксинья ответил Leha-ha50
         108 / 808
      23 января в 18:04
      Мечты, мечты!!! Отыграл "нюхач" свое - определенно!!!
      Поживем увидим, время покажет...Все зависит от команды и обстановки...В Ростове даже списаные неликвиды вдруг начинают показывать игру, а в других клубах талантливые игроки сгнивают на лавках...
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         14 / 808
      23 января в 18:04
      Иуда продал Христа...а кого продал Ерема?...конюшню?))...
      Великолепный
      Великолепный ответил ЦСКА Москва навсегда
         45 / 808
      23 января в 18:03
      Рома - Иуда! Решил подоить Федуна, скатертью дорога, назад в ЦСКА он не нужен!
      ЛеняКиевский Ерему поматросил и бросил!😄
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 808
      23 января в 18:02
      Размечтались сивые ерема и будучи свободным агентом их через @@@ кинул,а теперь и подавно ему не нужны ))
      Великолепный
      Великолепный ответил ЦСКА Москва навсегда
         45 / 808
      23 января в 18:01
      Еще и гол забил в ворота хряков в ЛЕ :)
      Помним - помним!

      спартак – Рейнджерс. 0:1. Роман Еременко (автогол)

      Эджария после подачи с угла поля в борьбе с Еременко пробил по воротам. От Еременко мяч попадает в ворота. Отчаянный бросок Максименко был бесполезен. 0:1.

      И "ловец мяча как мыло в бане" не выручил!😄😄😄
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
         12 / 808
      23 января в 18:00
      Рома - Иуда! Решил подоить Федуна, скатертью дорога, назад в ЦСКА он не нужен!
      spartach n1
      spartach n1 ответил Leha-ha50
         1 / 808
      23 января в 18:00
      Онопко - молодец!!! Сколько он с ЦСКА уже медальков собрал ??? Ваши 13 тренеришек вместе взятые столько не собрали!!! В ЦСКА работает и легенда Локо и ничего. А вот с игроками тяжелее. Ромик сначала братишку пристроил, потом и сам напросился!!! А в итоге вышвырнули обоих....и полгода не протянули. А после Спартака брать - это самоубийство!!!
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
         14 / 808
      23 января в 17:58
      Правильно?)...по сути он обвинил вас болельщиков в дискриминации футболистов по принципу клубной принадлежности)...
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Великолепный
         12 / 808
      23 января в 17:56
      Еще и гол забил в ворота хряков в ЛЕ :)
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Аксинья
         20 / 808
      23 января в 17:56
      Представляю как после переобучения у Карпина ЦСКА и Спартак начнут драться за Еременко, но Ростов его загонит в Зенит за 10 лямов евриков...
      Мечты, мечты!!!
      Отыграл "нюхач" свое - определенно!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил spartach n1
         20 / 808
      23 января в 17:54
      Где то в тишине захлопала ушами лысая бошка Онопко !
      Онопко - молодец!!! Сколько он с ЦСКА уже медальков собрал ??? Ваши 13 тренеришек вместе взятые столько не собрали!!!
      В ЦСКА работает и легенда Локо и ничего.
      А вот с игроками тяжелее. Ромик сначала братишку пристроил, потом и сам напросился!!! А в итоге вышвырнули обоих....и полгода не протянули.
      А после Спартака брать - это самоубийство!!!
      Великолепный
      Великолепный
         45 / 808
      23 января в 17:54
      Элвир, фин-наркоман и хрякам не помог, опять опозорились в еврокубках

      Московский «спартак» установил антирекорд в Лиге Европы.
      «спартак» первый из российских клубов занял последнюю строчку в группе Лиги Европы.

      Так что нам такие помощники не нужны.)))
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