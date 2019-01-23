Игонин: «Нужно учитывать мнение Паредеса при возможном трансфере»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что в ситуации с возможным уходом полузащитника Леандро Паредеса стоит учитывать мнение самого игрока.

Тут очень важно, помимо всего прочего, учитывать мнение самого игрока. Если он хочет уйти, из попыток удержать его мало что может получиться. На примере «Локомотива» – вот есть Фернандеш, с которым не продлили контракт, и он вчера показательно ходил по полю, потом придумал себе травму. И гол-то железнодорожники как раз пропустили, потому что он отказывался играть в обороне. Сейчас говорят, что была классная комбинация, но если посмотреть внимательно – там просто не было Фернандеша! Он на тот момент уже не играл в футбол. Зачем доводить до таких ситуаций?

Поэтому, если действительно игрок хочет уходить и есть предложения – здесь самое главное, чтобы у клуба были аргументы. А аргумент, что его продают дороже, чем купили – очень хороший. Почему нет? Говорить о том, что после этого изменится атака или станет хуже, пока рано.