Нигматуллин: «„Локомотив“ сейчас не готов к каким-то серьезным тратам»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что москвичам не нужно выходить на зимний трансферный рынок.

В клубе идет внутренняя перестановка, аудиты и прочее. В связи с этим, наверное, «Локомотив» сейчас не готов к каким-то серьезным тратам. Плюс, если я правильно понимаю, меняется и селекционный отдел. У предыдущих руководителей были одни наработки, у новых, может быть, их еще нет. Считаю, что если трансферы и будут, то только летом. К тому же я не вижу особо проблемных позиций в «Локо».