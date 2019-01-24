Анри отстранен от работы с первой командой «Монако»

24 января 2019, 21:51

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранён от работы с первой командой.

Окончательное решение о будущем специалиста будет принято позднее. С игроками будет временно работать Франк Пасси.

Монегаски провалили первую часть сезона и находятся на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.