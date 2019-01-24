Анри отстранен от работы с первой командой «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранён от работы с первой командой.
Окончательное решение о будущем специалиста будет принято позднее. С игроками будет временно работать Франк Пасси.
Монегаски провалили первую часть сезона и находятся на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Это уже старческий маразм?)))
Рональдиньо играл в Барселоне в 2003-2008
Это'о 2004-2009
Месси с 2003 по 2004 играл в Барселоне С, потом с 2004 по 2005 в Барселоне B, и только потом в основе команды.
При этом Рональдиньо получил в 2004 золотой мяч, я уж молчу про то, там играли Деку и прочие ребята, чемпионы мира бразильцы и вообще звездный состав.
Я бы ещё понял, если бы ты заговорил о золотой поре Гвардиолы, когда Месси и Барса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заиграли, но про Анри, которые не научился у Месси - это просто смешно.
Это уже старческий маразм?)))
Рональдиньо играл в Барселоне в 2003-2008
Это'о 2004-2009
Месси с 2003 по 2004 играл в Барселоне С, потом с 2004 по 2005 в Барселоне B, и только потом в основе команды.
При этом Рональдиньо получил в 2004 золотой мяч, я уж молчу про то, там играли Деку и прочие ребята, чемпионы мира бразильцы и вообще звездный состав.
Я бы ещё понял, если бы ты заговорил о золотой поре Гвардиолы, когда Месси и Барса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заиграли, но про Анри, которые не научился у Месси - это просто смешно.
Хорошая новость.
Кто придет - это вопрос???
Хорошая новость.
Кто придет - это вопрос???