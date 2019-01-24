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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
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Анри отстранен от работы с первой командой «Монако»

24 января 2019, 21:51

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранён от работы с первой командой.

Окончательное решение о будущем специалиста будет принято позднее. С игроками будет временно работать Франк Пасси.

Монегаски провалили первую часть сезона и находятся на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Все комментарии
Ulan Kulsinbaev
Ulan Kulsinbaev
   767 / 808
25 января в 17:21
Ожидаемое отстранение
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Рoнальдиньo
   349 / 808
25 января в 16:39
роналдинье тоже был нулевой после барсы
RamonCSKA
RamonCSKA
   349 / 808
25 января в 16:39
нифига себе
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 14:27
Ожидаемый итог.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Ezhoff
   137 / 808
25 января в 10:53
Слишком много букв, полыхнуло где то видимо
Ezhoff
Ezhoff ответил Рoнальдиньo
   773 / 808
25 января в 10:44
Ну он учился у Месси,но так и не стал хорошим учеником,как Рональдиньо или Это о
Ты там где-то написал, что 5ый десяток...
Это уже старческий маразм?)))
Рональдиньо играл в Барселоне в 2003-2008
Это'о 2004-2009

Месси с 2003 по 2004 играл в Барселоне С, потом с 2004 по 2005 в Барселоне B, и только потом в основе команды.


При этом Рональдиньо получил в 2004 золотой мяч, я уж молчу про то, там играли Деку и прочие ребята, чемпионы мира бразильцы и вообще звездный состав.

Я бы ещё понял, если бы ты заговорил о золотой поре Гвардиолы, когда Месси и Барса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заиграли, но про Анри, которые не научился у Месси - это просто смешно.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Рoнальдиньo
   153 / 808
25 января в 08:12
Ну ты даёшь. Он на закате карьеры только пошел в барсу.
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 808
25 января в 05:56
Не получился с него тренер
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 04:09
Жардим недавно сказал, знаю точно, что когда-нибудь обязательно вернусь в Монако.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   54 / 808
25 января в 03:00
Вся Ирландия злорадно ухмыльнулась
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
25 января в 01:14
Долго ж думали !!!
Хорошая новость.
Кто придет - это вопрос???
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   137 / 808
25 января в 01:10
Анри нулевой, как игрок был в тени Это о и Месси так и тренер ноль
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил 25процентный клоун
   137 / 808
25 января в 01:08
    Рoнальдиньo
    Рoнальдиньo ответил gentlewolf
       137 / 808
    25 января в 01:07
    Ну он учился у Месси,но так и не стал хорошим учеником,как Рональдиньо или Это о
    Рoнальдиньo
    Рoнальдиньo ответил benderivan
       137 / 808
    25 января в 01:06
    Серьезно,а что такое Арсеналь? Не одного трофея, перешёл в Барсу и куча трофеев
    ТАМАНЦЕВ
    ТАМАНЦЕВ ответил Jum13
       382 / 808
    25 января в 01:00
    Посмотри матч Франция-Ирландия. Думаю именно это имелось в виду
    там пас был рукой,а не гол.Хотя это не отменяет нехороший душок в отношении Анри))).
    Jum13
    Jum13 ответил gentlewolf
       18 / 808
    25 января в 00:53
    Ты с памятью своей дружишь? Какой гол рукой? Может пас? Учи матчасть, потом пиши.
    Посмотри матч Франция-Ирландия. Думаю именно это имелось в виду
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил gentlewolf
       4 / 808
    25 января в 00:48
    И то, что Анри не было в Барсе, это тоже ор:))))
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Рoнальдиньo
       294 / 808
    25 января в 00:45
    Анри и футболистом был не очень,а тренер ноль полный
    Анри футболист не очень? Это оригинально до безумия:))))
    gentlewolf
    gentlewolf
       294 / 808
    25 января в 00:44
    А так да, не всем суждено быть Зиданами.
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Ваня лучший
       294 / 808
    25 января в 00:43
    А гол рукой, который вывел Францию на ЧМ помнишь?
    Ты с памятью своей дружишь? Какой гол рукой? Может пас? Учи матчасть, потом пиши.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       438 / 808
    25 января в 00:23
    Лучше поздно, чем никогда.
    STVA 1
    STVA 1 ответил kotmyshka
       105 / 808
    25 января в 00:04
    Давно пора
    Играл он лучше , чем тренирует!
    4RT
    4RT
       208 / 808
    24 января в 23:52
    Кто вообще придумал,что он тренер?
    Bayern Best
    Bayern Best
       89 / 808
    24 января в 23:40
    Жардима верните!
    benderivan
    benderivan ответил Рoнальдиньo
       550 / 808
    24 января в 23:39
    Лучший игрок в истории арсенала научился забивать в барсе? Ты серьёзно?
    Т34
    Т34
       8 / 808
    24 января в 23:37
    Финита ля комедия.
    kotmyshka
    kotmyshka
       139 / 808
    24 января в 23:36
    Давно пора
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 808
    24 января в 23:34
    а вообще обидео,Анри отстранен,а Семак еще нет
    Sergey Z
    Sergey Z
       109 / 808
    24 января в 23:33
    Уважал Анри, как игрока! Но, тренер - никакой!!!
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