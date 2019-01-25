Игнатьев: «Хочется, чтобы „Локомотив“ сохранил такой уровень»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от игры Кубка «Матч Премьер» между «Ростовом» и «Локомотивом».
«Локомотив» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира. Очень понравилась командная игра москвичей. Хочется, чтобы они сохранили такой уровень и продолжили так же выступать и в чемпионате страны. «Ростов» же очень неплохо обороняется, но не так уверенно чувствует себя в атаке. Посмотрим, удастся ли «железнодорожникам» взломать крепкую защиту дончан. А вообще те игры, которые уже прошли, получились весьма интересными и доказали полезность и необходимость проведения таких турниров.
«Локомотив» в первом матче турнира обыграл «Зенит» со счетом 3:1.
Можно ещё постараться и придумать пару-тройку турниров......условно - для команд занявших 4-е места группах в еврокубках....
И будем сидеть и нахваливать команды...с утра до ночи....))))
Можно ещё постараться и придумать пару-тройку турниров......условно - для команд занявших 4-е места группах в еврокубках....
И будем сидеть и нахваливать команды...с утра до ночи....))))