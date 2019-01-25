Ольссон: «Я хотел покинуть чемпионат Швеции»

Новобранец «Краснодара» Кристоффер Ольссон рассказал о переезде в Россию.

Играя в матче за сборную Швеции против России с Ари и Газинским, даже не догадывался, что они могут стать моими одноклубниками. Об интересе «Краснодара» узнал позже в ноябре. Я отлично провёл время в чемпионате Швеции, но стремился в лучшую лигу и лучшую команду. Вариант из России оказался вовремя. В каких ещё странах мною интересовались? Италия, Испания и некоторые другие, но «Краснодар» был заинтересован больше.