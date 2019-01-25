Иванович: «Мы способны бороться за чемпионство»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о задачах на вторую часть чемпионата России.

Мы способны бороться за чемпионство. Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга. Но состав всегда можно улучшить. Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами. Тем не менее, у «Зенита» на очко больше, чем у «Краснодара». Надо просто максимально мотивировать себя на весну, то есть считать каждую игру чемпионата финалом. Понятно, что соперники серьезные, но если будем играть на своем уровне, то доберемся до золота. А если как последние три-четыре игры в 2018-м, у нас будут большие проблемы.