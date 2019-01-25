Иванович: «Мы способны бороться за чемпионство»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о задачах на вторую часть чемпионата России.
Мы способны бороться за чемпионство. Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга. Но состав всегда можно улучшить. Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами. Тем не менее, у «Зенита» на очко больше, чем у «Краснодара». Надо просто максимально мотивировать себя на весну, то есть считать каждую игру чемпионата финалом. Понятно, что соперники серьезные, но если будем играть на своем уровне, то доберемся до золота. А если как последние три-четыре игры в 2018-м, у нас будут большие проблемы.
"Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга." - Мы работаем и поэтому получается результат. А "поросята" - не работают, потому что считают что это бессмысленно, потому что Гинер или Миллер всё равно всё купят, непременно за счёт "бюджета России".
"Но состав всегда можно улучшить." - Вы понимаете "спартачи", что значит "улучшить состав"? Имеется в виду - не делать покупки сомнительных игроков, которые за полтора года сыграют 10 официальных матчей, когда за сезон - за один год, их в сумме, в районе 40. За полтора - 60. Ханни сыграл в 12, это 1/5. Эта ваша покупка, имеет всего 20% на попадание в ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Про Рошу - то же самое, но эффективность на поле ещё меньше.
Классные приобретения, правда?
"Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами." - Это Федун всё купил!
"Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга." - Мы работаем и поэтому получается результат. А "поросята" - не работают, потому что считают что это бессмысленно, потому что Гинер или Миллер всё равно всё купят, непременно за счёт "бюджета России".
"Но состав всегда можно улучшить." - Вы понимаете "спартачи", что значит "улучшить состав"? Имеется в виду - не делать покупки сомнительных игроков, которые за полтора года сыграют 10 официальных матчей, когда за сезон - за один год, их в сумме, в районе 40. За полтора - 60. Ханни сыграл в 12, это 1/5. Эта ваша покупка, имеет всего 20% на попадание в ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Про Рошу - то же самое, но эффективность на поле ещё меньше.
Классные приобретения, правда?
"Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами." - Это Федун всё купил!
В Локомотиве такого не было.
В Локомотиве такого не было.