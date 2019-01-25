Иванович: «Мы способны бороться за чемпионство»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 76’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 69’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Иванович: «Мы способны бороться за чемпионство»

25 января 2019, 00:13

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о задачах на вторую часть чемпионата России.

Мы способны бороться за чемпионство. Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга. Но состав всегда можно улучшить. Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами. Тем не менее, у «Зенита» на очко больше, чем у «Краснодара». Надо просто максимально мотивировать себя на весну, то есть считать каждую игру чемпионата финалом. Понятно, что соперники серьезные, но если будем играть на своем уровне, то доберемся до золота. А если как последние три-четыре игры в 2018-м, у нас будут большие проблемы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии9
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Завтра
Завтра
   73 / 808
25 января в 13:21
"Мы способны бороться за чемпионство." - Видите "свинята", даже находясь на первом месте, мы не орём громче всех и не лупим себя в грудь что всё выиграли уже.

"Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга." - Мы работаем и поэтому получается результат. А "поросята" - не работают, потому что считают что это бессмысленно, потому что Гинер или Миллер всё равно всё купят, непременно за счёт "бюджета России".

"Но состав всегда можно улучшить." - Вы понимаете "спартачи", что значит "улучшить состав"? Имеется в виду - не делать покупки сомнительных игроков, которые за полтора года сыграют 10 официальных матчей, когда за сезон - за один год, их в сумме, в районе 40. За полтора - 60. Ханни сыграл в 12, это 1/5. Эта ваша покупка, имеет всего 20% на попадание в ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Про Рошу - то же самое, но эффективность на поле ещё меньше.
Классные приобретения, правда?

"Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами." - Это Федун всё купил!
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
25 января в 12:56
Не один Зенит может бороться за 1 место!
Великолепный
Великолепный
   45 / 808
25 января в 12:46
Иванович, минимум три команды способны бороться за чемпионство.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
25 января в 12:12
Вы - сбитые летчики. И по игре, и по составу. Даже если станете чемпионами. С 1980 года, когда учился в Ленинграде, всей душой болел за "Зенит". Сейчас почему-то совсем не хочется болеть и переживать за эту команду. Может, потому, что какой-то сброд из псевдо-футболистов играет; может, потому, что владелец и основной спонсор команды разбазаривает народные деньги направо и налево; может потому, что основной костяк иностранцы, которым, в общем-то, наплевать на результаты и на нас с вами; может, потому, что "чудо-стадион" строили десять лет - не знаю...
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   216 / 808
25 января в 10:26
наивный дедушка.
МКС
МКС
   30 / 808
25 января в 09:48
За чемпионство бороться, чисто гипотетически, может даже Анжи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   277 / 808
25 января в 09:02
Пока не получается.
Против_всех
Против_всех ответил cska plus
   99 / 808
25 января в 08:49
    Против_всех
    Против_всех
       99 / 808
    25 января в 08:46
    Ну во, опять про чемпионство стонут! Четвертый год уже одно и тоже)
    time out
    time out ответил Братья за Спартак
       77 / 808
    25 января в 08:26
    Зенит чемпион. Спартак - здравствуй ФНЛ.
    Сказкам про зенит - чемпион, даже в самом зените не верят, а только надеются.
    Caniggia
    Caniggia
       35 / 808
    25 января в 08:21
    За чемпионство? С такой игрой? Наивный.
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       67 / 808
    25 января в 07:50
    Зенит чемпион. Спартак - здравствуй ФНЛ.
    112910415
    112910415
       41 / 808
    25 января в 05:35
    бороться за тройку способны, но это не точно
    ermak6848
    ermak6848
       214 / 808
    25 января в 04:55
    парень просто ещё не знает русской пословицы : " Бабушка на двое сказала.."
    beefs
    beefs
       202 / 808
    25 января в 04:30
    Побороться можно, а кто начначен чемпионом?
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       140 / 808
    25 января в 04:27
    верим
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    25 января в 04:21
    Сейчас ситуация такова, что за чемпионство могут побороться кроме Зенита ещё и Краснодар, армейцы, паровозики и даже ростовчане.
    kastites
    kastites
       335 / 808
    25 января в 03:58
    Пока это только слова
    valt134
    valt134
       254 / 808
    25 января в 02:16
    Понахватался бравурных речей у наших футболеров.
    kotmyshka
    kotmyshka
       139 / 808
    25 января в 01:31
    Поживем - увидим
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       138 / 808
    25 января в 01:20
    верим
    Морозовский
    Морозовский
       36 / 808
    25 января в 01:14
    Ваш уровень - плинтус!
    фанат джигурды
    фанат джигурды
       245 / 808
    25 января в 01:05
    Иванович связался с питерскими Ивановичами.


    В Локомотиве такого не было.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       107 / 808
    25 января в 01:04
    Весна покажет, кто на что готов для достижения цели!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       4 / 808
    25 января в 00:46
    Не хочется сейчас ничего говорить о том, у кого сколько шансов. Сезон сейчас один из самых непредсказуемых за последнее время. Всё может случиться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 808
    25 января в 00:31
    Иванович понимает,что сейчас еще можно говорить о большом,но скоро и за зону ЛЕ побороться надо будет
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       44 / 808
    25 января в 00:26
    закончат чемпионат на законном 7 месте. Пирифирия
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       176 / 808
    25 января в 00:22
    Очередная банальщина. Каждый год говорят одно и то же, а воз и ныне там - ни игры, ни результатов.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100