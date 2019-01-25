Иванович: «Сейчас очень важно обойтись без травм»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о работе на сборе.

После каникул всегда тяжело начинать работать, но уже прошло несколько тренировок, так что все в порядке. У меня получилось всего на два-три занятия меньше, чем у остальных, так что догонять никого не надо. Сейчас закладывается база. Очень важно обойтись без травм. А когда будем готовиться непосредственно к чемпионату — все окажется по-другому. Как провел отпуск? Очень хорошо! Отдохнул, побыл с семьей. Никуда не спешил, но все успел (смеется).