Силкин - о Лунёве: «Такие ляпы обычно надолго остаются в голове»

Известный российский тренер Сергей Силкин прокомментировал неаккуратную игру голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в матче Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (1:3). Вратарь допустил грубую ошибку - не удержал мяч в руках, после чего «сфера» залетела в ворота.
Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунёва. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы.
- Андрюха,выручай,хочу к вам в сборную...а то Ари ,Дзюба играют а меня Черчесов не зовёт..
Лунёв :
- Ну ладно,только бей издалека,просто попади в раму а я подправлю....
........а Силкин "психологическая травма".."болезненная оплошность"..))))))))))
- Андрюха,выручай,хочу к вам в сборную...а то Ари ,Дзюба играют а меня Черчесов не зовёт..
Лунёв :
- Ну ладно,только бей издалека,просто попади в раму а я подправлю....
........а Силкин "психологическая травма".."болезненная оплошность"..))))))))))
Главное не косячить в официальных играх....
Главное не косячить в официальных играх....