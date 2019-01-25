Силкин - о Лунёве: «Такие ляпы обычно надолго остаются в голове»

Известный российский тренер Сергей Силкин прокомментировал неаккуратную игру голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в матче Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (1:3). Вратарь допустил грубую ошибку - не удержал мяч в руках, после чего «сфера» залетела в ворота.

Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунёва. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы.