Маммана: «С Семаком игрокам лучше, чем с Манчини»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о том, чем отличается общение с нынешним наставником команды Сергеем Семаком от общения с предыдущим главным тренером Роберто Манчини.

С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

Конечно, с Семаком лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.