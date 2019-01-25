Маммана: «С Семаком игрокам лучше, чем с Манчини»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о том, чем отличается общение с нынешним наставником команды Сергеем Семаком от общения с предыдущим главным тренером Роберто Манчини.
С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.
Конечно, с Семаком лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.
Напомним, вчера стало известно о том, что состав «Зенита» в ближайшее время должен пополнить защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий.