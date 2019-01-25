Червиченко: «Встреча „Зенита“ и „Спартака“ должна быть интересной»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры московской команды с «Зенитом» в рамках коммерческого турнира, который проходит в Катаре.

Игра «красно-белых» пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. «Зенит» же выглядит скучно, хотя к концу матча с «Локо» питерцы прибавили, и отдельные футболисты неплохо себя проявили. Тем не менее, мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной. Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков ещё и не будет давить груз ответственности за результат. Главное, чтобы не перестарались и обошлось без травм.