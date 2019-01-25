Червиченко: «Встреча „Зенита“ и „Спартака“ должна быть интересной»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры московской команды с «Зенитом» в рамках коммерческого турнира, который проходит в Катаре.
Игра «красно-белых» пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. «Зенит» же выглядит скучно, хотя к концу матча с «Локо» питерцы прибавили, и отдельные футболисты неплохо себя проявили. Тем не менее, мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной. Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков ещё и не будет давить груз ответственности за результат. Главное, чтобы не перестарались и обошлось без травм.
поздравляю с победой...
не скажу что был очень удивлён результату...
Зенит на сегодня лишь продолжение того Зенита что уступил 3 последние встречи в чемпионате....а может и хуже.....если посмотрю обзор вчерашней игры - скажу....
Но особого желания нет....))
Конечно всё то что это не "по-настоящему" - слабое оправдание...нельзя так ...
Короче ..глупая ситуация...совесть и воспитание не позволяют ни Спартак хвалить..ни Зенит ругать....короче много и других новостей....)))
Удачи !!!!!
поздравляю с победой...
не скажу что был очень удивлён результату...
Зенит на сегодня лишь продолжение того Зенита что уступил 3 последние встречи в чемпионате....а может и хуже.....если посмотрю обзор вчерашней игры - скажу....
Но особого желания нет....))
Конечно всё то что это не "по-настоящему" - слабое оправдание...нельзя так ...
Короче ..глупая ситуация...совесть и воспитание не позволяют ни Спартак хвалить..ни Зенит ругать....короче много и других новостей....)))
Удачи !!!!!
Хватит уже надумывать мнимое соперничество .....всё уже доказано в последних официальных встречах.....)))
Даже если брать статистику по играм за календарный год по итогам встреч :
2011 год - Зенит -Спартак 5:2
2012 год - Зенит - Спартак 13:6
2013 год - Зенит - Спартак 6:6
2014 год Зенит - Спартак 0:0
2015 год Зенит - Спартак 3:3
2016 год Зенит - Спартак 9:4
2017 год Зенит - Спартак 7:6
2018 год Зенит - Спартак 0:0
Уж восемь лет как не в "плюсе" ....)))..без победного Нового года над Зенитом......а всё в "принципиальных соперниках" ...)))
И турниры аля "Фонбет" призваны изменить статистику ???
Хватит уже надумывать мнимое соперничество .....всё уже доказано в последних официальных встречах.....)))
Даже если брать статистику по играм за календарный год по итогам встреч :
2011 год - Зенит -Спартак 5:2
2012 год - Зенит - Спартак 13:6
2013 год - Зенит - Спартак 6:6
2014 год Зенит - Спартак 0:0
2015 год Зенит - Спартак 3:3
2016 год Зенит - Спартак 9:4
2017 год Зенит - Спартак 7:6
2018 год Зенит - Спартак 0:0
Уж восемь лет как не в "плюсе" ....)))..без победного Нового года над Зенитом......а всё в "принципиальных соперниках" ...)))
И турниры аля "Фонбет" призваны изменить статистику ???
И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание...
Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...)))
Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии....
А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание...
Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...)))
Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии....
А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
... Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2»...
Вот они и соорудили этот турнир. Правда причем здесь намек на Спартак, как намекают тут некоторые товариСчи, непонятно, но не удивительно, потому что лазурные всегда переводят все стрелки на Спартак.
... Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2»...
Вот они и соорудили этот турнир. Правда причем здесь намек на Спартак, как намекают тут некоторые товариСчи, непонятно, но не удивительно, потому что лазурные всегда переводят все стрелки на Спартак.
От себя же скажу что это товарняк, хотя игра принципиальная и на мой взгляд шансы Спартака на победу выше (Зенит не умеет играть за пределами своего теплого стадиона), ну а там посмотрим!
И кстати к организации турнира Спартак никакого отношения не имеет!
От себя же скажу что это товарняк, хотя игра принципиальная и на мой взгляд шансы Спартака на победу выше (Зенит не умеет играть за пределами своего теплого стадиона), ну а там посмотрим!
И кстати к организации турнира Спартак никакого отношения не имеет!
Из еврокубков их Рапиды и Галатасараи повыгоняли....))
Праздники "Раз в 16 лет" и "Раз в 18 лет" ежегодно проводить не будешь...дорого...))))
Вот и соорудили турнир...
Из еврокубков их Рапиды и Галатасараи повыгоняли....))
Праздники "Раз в 16 лет" и "Раз в 18 лет" ежегодно проводить не будешь...дорого...))))
Вот и соорудили турнир...
Спартак всегда играл грязно! Травмы перед ЛЕ просто ни к чему!
Спартак всегда играл грязно! Травмы перед ЛЕ просто ни к чему!