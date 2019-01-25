Червиченко: «Встреча „Зенита“ и „Спартака“ должна быть интересной»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 76’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 69’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Червиченко: «Встреча „Зенита“ и „Спартака“ должна быть интересной»

25 января 2019, 02:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры московской команды с «Зенитом» в рамках коммерческого турнира, который проходит в Катаре.

Игра «красно-белых» пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. «Зенит» же выглядит скучно, хотя к концу матча с «Локо» питерцы прибавили, и отдельные футболисты неплохо себя проявили. Тем не менее, мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной. Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков ещё и не будет давить груз ответственности за результат. Главное, чтобы не перестарались и обошлось без травм.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Червиченко Андрей
Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   23 / 808
26 января в 12:24
Добрый день.... поздравляю с победой... не скажу что был очень удивлён результату... Зенит на сегодня лишь продолжение того Зенита что уступил 3 последние встречи в чемпионате....а может и хуже.....если посмотрю обзор вчерашней игры - скажу.... Но особого желания нет....)) Конечно всё то что это не "по-настоящему" - слабое оправдание...нельзя так ... Короче ..глупая ситуация...совесть и воспитание не позволяют ни Спартак хвалить..ни Зенит ругать....короче много и других новостей....))) Удачи !!!!!
Аналогично! Всего наилучшего, вот только Зениту побед не пожелаю, но ты сам знаешь почему!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   19 / 808
26 января в 12:22
Накидали?)))
Добрый день....
поздравляю с победой...
не скажу что был очень удивлён результату...
Зенит на сегодня лишь продолжение того Зенита что уступил 3 последние встречи в чемпионате....а может и хуже.....если посмотрю обзор вчерашней игры - скажу....
Но особого желания нет....))

Конечно всё то что это не "по-настоящему" - слабое оправдание...нельзя так ...
Короче ..глупая ситуация...совесть и воспитание не позволяют ни Спартак хвалить..ни Зенит ругать....короче много и других новостей....)))

Удачи !!!!!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   23 / 808
26 января в 02:15
Я вообще не слежу за тренировками .... И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание... Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...))) Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии.... А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
Накидали?)))
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   23 / 808
26 января в 02:13
У пупсиков появился шанс обыграть Зенит. В официальных то играх ничего им в этом деле не светит. Гыгыгы
Поздравляю!)))
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   23 / 808
26 января в 02:11
Я вообще не слежу за тренировками .... И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание... Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...))) Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии.... А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       27 / 808
    25 января в 21:56
    Я вообще не слежу за тренировками .... И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание... Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...))) Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии.... А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Т34
         19 / 808
      25 января в 14:17
      Это точно, соорудили турнир, чтобы Зенит хоть что-то за последнее время взял, даже для него кубок придумали, только вот имени Канделаки или Газпрома не определились, да без разницы, одна контора. Для тех кто не знает: ... Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2»... Вот они и соорудили этот турнир. Правда причем здесь намек на Спартак, как намекают тут некоторые товариСчи, непонятно, но не удивительно, потому что лазурные всегда переводят все стрелки на Спартак.
      Акстись....какие стрелки...)))

      Хватит уже надумывать мнимое соперничество .....всё уже доказано в последних официальных встречах.....)))

      Даже если брать статистику по играм за календарный год по итогам встреч :

      2011 год - Зенит -Спартак 5:2
      2012 год - Зенит - Спартак 13:6
      2013 год - Зенит - Спартак 6:6
      2014 год Зенит - Спартак 0:0
      2015 год Зенит - Спартак 3:3
      2016 год Зенит - Спартак 9:4
      2017 год Зенит - Спартак 7:6
      2018 год Зенит - Спартак 0:0

      Уж восемь лет как не в "плюсе" ....)))..без победного Нового года над Зенитом......а всё в "принципиальных соперниках" ...)))

      И турниры аля "Фонбет" призваны изменить статистику ???
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил ziborock
         19 / 808
      25 января в 13:17
      Вы, как я посмотрю, еще до игры сдаетесь и начинаете планировать пути отхода!))) От себя же скажу что это товарняк, хотя игра принципиальная и на мой взгляд шансы Спартака на победу выше (Зенит не умеет играть за пределами своего теплого стадиона), ну а там посмотрим! И кстати к организации турнира Спартак никакого отношения не имеет!
      Я вообще не слежу за тренировками ....
      И если даже Зенит по-привычке накидает 5 мячей в ворота москвичей - даже не обращу на это внимание...
      Семак уже показал своё отношение к данному турниру-тренировке...кому то там проиграв...)))
      Меня больше удивляет вообще участие Зенита в данном мероприятии....
      А кто оденет пенопластовые медали за победу на этом мега-событии - мне не очень интересно...даже в период информационного вакуума....))
      Fleischjager
      Fleischjager
         381 / 808
      25 января в 13:14
        Т34
        Т34 ответил Jeck Denielse
           8 / 808
        25 января в 13:12
        Ну а куда деваться то...))) Из еврокубков их Рапиды и Галатасараи повыгоняли....)) Праздники "Раз в 16 лет" и "Раз в 18 лет" ежегодно проводить не будешь...дорого...)))) Вот и соорудили турнир...
        Это точно, соорудили турнир, чтобы Зенит хоть что-то за последнее время взял, даже для него кубок придумали, только вот имени Канделаки или Газпрома не определились, да без разницы, одна контора. Для тех кто не знает:
        ... Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2»...
        Вот они и соорудили этот турнир. Правда причем здесь намек на Спартак, как намекают тут некоторые товариСчи, непонятно, но не удивительно, потому что лазурные всегда переводят все стрелки на Спартак.
        ziborock
        ziborock ответил Jeck Denielse
           23 / 808
        25 января в 12:11
        Ну а куда деваться то...))) Из еврокубков их Рапиды и Галатасараи повыгоняли....)) Праздники "Раз в 16 лет" и "Раз в 18 лет" ежегодно проводить не будешь...дорого...)))) Вот и соорудили турнир...
        Вы, как я посмотрю, еще до игры сдаетесь и начинаете планировать пути отхода!)))
        От себя же скажу что это товарняк, хотя игра принципиальная и на мой взгляд шансы Спартака на победу выше (Зенит не умеет играть за пределами своего теплого стадиона), ну а там посмотрим!
        И кстати к организации турнира Спартак никакого отношения не имеет!
        морозз
        морозз
           75 / 808
        25 января в 10:24
        Спартак спокойно и хладнокровно ...порвёт эту унылую по игре команду Зенит! Так было всегда и так всегда будет!
        LOpp
        LOpp
           5 / 808
        25 января в 10:11
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответил Литейный 4
             164 / 808
          25 января в 09:52
          У пупсиков появился шанс обыграть Зенит. В официальных то играх ничего им в этом деле не светит. Гыгыгы
          Всю жизнь светило , а теперь не светит ? )))
          kastites
          kastites
             335 / 808
          25 января в 09:14
          Интересно будет посмотреть
          Морозовский
          Морозовский
             36 / 808
          25 января в 08:59
          Бакланы, пись-пись-пись!
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответил Литейный 4
             19 / 808
          25 января в 08:38
          У пупсиков появился шанс обыграть Зенит. В официальных то играх ничего им в этом деле не светит. Гыгыгы
          Ну а куда деваться то...)))
          Из еврокубков их Рапиды и Галатасараи повыгоняли....))
          Праздники "Раз в 16 лет" и "Раз в 18 лет" ежегодно проводить не будешь...дорого...))))
          Вот и соорудили турнир...
          Nikola45
          Nikola45
             32 / 808
          25 января в 08:27
          Не нужна Зениту эта игра!
          Спартак всегда играл грязно! Травмы перед ЛЕ просто ни к чему!
          МКС
          МКС
             30 / 808
          25 января в 07:56
          Червяк в предвкушении))) Какой же будет вечером облом у толстопузого троля и питерских болел на соккере.
          Литейный 4
          Литейный 4
             2 / 808
          25 января в 07:47
          У пупсиков появился шанс обыграть Зенит. В официальных то играх ничего им в этом деле не светит. Гыгыгы
          ABir
          ABir
             309 / 808
          25 января в 06:05
          Опять сказал очевидные вещи
          112910415
          112910415
             41 / 808
          25 января в 05:05
          Зенит проигрывает всем подряд...с этим ничего нельзя поделать
          Питерский Пивасик
          Питерский Пивасик
             140 / 808
          25 января в 04:28
          стыдно должно быть Червиченко и всем жителям нашей необъятной родины за Спартак
          Zenit_84
          Zenit_84
             64 / 808
          25 января в 04:18
          Ждём результативного футбола
          parallels
          parallels
             9 / 808
          25 января в 02:23
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