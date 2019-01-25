Васкес: «Пике в прошлом году говорил одно, а сейчас - другое»

Нападающий «Реала» Лукас Васкес прокомментировал высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике, который после поражения от «Севильи» (0:2) в Кубке Испании не стал утверждать, что каталонцам так уж важна победа в этом турнире.

В этом году в «Барселоне» говорят, что они иначе относятся к Кубку Испании, но в том сезоне всё было по-другому.

Для нас, как и всегда, важны все турниры. Мы сделаем всё возможное во всех трех турнирах - Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов.