Васкес: «Пике в прошлом году говорил одно, а сейчас - другое»

Нападающий «Реала» Лукас Васкес прокомментировал высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике, который после поражения от «Севильи» (0:2) в Кубке Испании не стал утверждать, что каталонцам так уж важна победа в этом турнире.
В этом году в «Барселоне» говорят, что они иначе относятся к Кубку Испании, но в том сезоне всё было по-другому.
Для нас, как и всегда, важны все турниры. Мы сделаем всё возможное во всех трех турнирах - Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов.
Очень интересно было прочитать это.
На всех каталонских ветках, лично я вижу одну критику..
Или у тебя проблемы со зрением, или это был сарказм с твоей стороны.
Очень интересно было прочитать это.
На всех каталонских ветках, лично я вижу одну критику..
Или у тебя проблемы со зрением, или это был сарказм с твоей стороны.
блевает как бомжара,после очередной палённой похмелки.
блевает как бомжара,после очередной палённой похмелки.