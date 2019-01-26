Чухлов: «Сейчас Эрнани самый подвижный в „Зените“»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов считает, что Эрнани сможет выступать на позиции Леандро Паредеса. Аргентинец близок к переходу в ПСЖ .

Дают большие деньги за Паредеса? Может, это бизнес. Наверное, Семак дал добро. Увидел Эрнани на этой позиции. Хотя я не пойму роли Семака в нынешней команде. Такое впечатление, что он хочет, чтобы потом его крайним сделали? Не думаю. Не всё ведь решают деньги. Я считал, что Семак со своим именем, со своими взглядами, понятиями что-то хочет сделать. Но получается, что уровень тренера - это «Уфа». Сейчас Эрнани самый подвижный, активный, проделывает огромный объем работы. Не скажешь, что он стоит. Вот у Паредеса ограниченное движение, а бразилец много двигается, работает. Значит, мы увидим длинные передачи, переводы через него. Эрнани показал в Катаре, что передачу на 60 метров может сделать легко. А дальше-то что? Я не вижу, что будет дальше. Даже если представить, что мяч доходит до того же Смольникова, или с фланга на фланг на Шатова, то потом идет прием мяча, разворот и передача назад! Вперед-то когда будем играть? За Дриусси наблюдаю, вообще его не вижу, не вижу, что он играет.