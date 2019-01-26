Идову: «Баринов - красавец, он на тренировках постоянно бьет „ножницами“»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал эффектный гол «ножницами» полузащитника Дмитрия Баринова в матче с «Ростовом» в пятницу.
Дима – красавец. Но для нас это не совсем удивительно, мы от него такие удары «ножницами» видим чуть ли не на каждой тренировке. Так что для него это ожидаемо. Не сказать, что он регулярно такие забивает, но прикладывается хорошо, выполняет такие этюды. Думаю, 4 из 10 он таких положит.
Давай дальше прогрессируй!!!
Давай дальше прогрессируй!!!
Как же подло повели себя три фаната Локомотива, запели на евроматче про другой российский клуб. Наверное, Титикака-43 заводил.))))
Как же подло повели себя три фаната Локомотива, запели на евроматче про другой российский клуб. Наверное, Титикака-43 заводил.))))