Идову: «Баринов - красавец, он на тренировках постоянно бьет „ножницами“»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал эффектный гол «ножницами» полузащитника Дмитрия Баринова в матче с «Ростовом» в пятницу.

Дима – красавец. Но для нас это не совсем удивительно, мы от него такие удары «ножницами» видим чуть ли не на каждой тренировке. Так что для него это ожидаемо. Не сказать, что он регулярно такие забивает, но прикладывается хорошо, выполняет такие этюды. Думаю, 4 из 10 он таких положит.