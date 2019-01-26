Рапопорт: «„Зениту“ необходимо усиление»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что команде необходимы новые защитники.

Один-два игрока нужны в оборону. Всё-таки защитники у нас возрастные и не такие быстрые. Требуется исполнитель уровня Кришито, который мог бы подключаться в атаку в случае игры с тремя центральными защитниками. Надеюсь, что поправится Нобоа - тогда середина поля будет укреплена. В противном случае нужен футболист в опорную зону. Ну и нападающий, если ситуация с Кокориным не разрешится. Уровня Саши Кержакова. Который может и за мяч впереди зацепиться, и от соперника убежать. Но ни спортивный директор «Зенита», ни Малафеев пока ничего на эту тему не говорят.