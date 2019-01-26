Рапопорт: «„Зениту“ необходимо усиление»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что команде необходимы новые защитники.
Один-два игрока нужны в оборону. Всё-таки защитники у нас возрастные и не такие быстрые. Требуется исполнитель уровня Кришито, который мог бы подключаться в атаку в случае игры с тремя центральными защитниками. Надеюсь, что поправится Нобоа - тогда середина поля будет укреплена. В противном случае нужен футболист в опорную зону. Ну и нападающий, если ситуация с Кокориным не разрешится. Уровня Саши Кержакова. Который может и за мяч впереди зацепиться, и от соперника убежать. Но ни спортивный директор «Зенита», ни Малафеев пока ничего на эту тему не говорят.
Мало денег - плохо, много - ещё хуже, развращает.
Да, и тренера надо другого, Семак ещё "зелёный", а вот "созреет ли" - вопрос.
Мало денег - плохо, много - ещё хуже, развращает.
Да, и тренера надо другого, Семак ещё "зелёный", а вот "созреет ли" - вопрос.
А так, кроме Жулиано(да и тот - с натяжкой), все ушли из Зенита ДОБРОВОЛЬНО, никто их не выгонял.
А что касается 5 побед в ЛЧ - о да, над Лионом и Валенсией, которые в том сезоне играли примерно на уровне Зенита последних двух лет, и таким "грандом", как Гент. Да и ему слить умудрились в последнем матче. И всё это, чтобы в плей-офф в одну калитку влететь раскупленной и переломанной во всех линиях Бенфике, умудрившись продуть даже на Петровском, причём по делу.
Так что насчёт "прогнать тех кто докладывает Алексею Борисовичу что .... - не уровень" - это те же самые люди, которые этих "не уровень" сюда и набирали в 12-14 годах. А ещё лучше - объяснить Алексею Борисовичу (если это именно он лично все эти решения принимает), что возможность сорить деньгами и строить хорошую футбольную команду - это "немножко" разные вещи.
И главное - развал Зенита начался не два года назад, а раньше. Просто при Адвокаате и Спаллетти ещё жила инерция предыдущих тренеров, да и сами они свои команды действительно строили и развивали. Боаш же устроил выжженную землю и свалил, а наше гениальное рук-во осталось у разбитого корыта.
А так, кроме Жулиано(да и тот - с натяжкой), все ушли из Зенита ДОБРОВОЛЬНО, никто их не выгонял.
А что касается 5 побед в ЛЧ - о да, над Лионом и Валенсией, которые в том сезоне играли примерно на уровне Зенита последних двух лет, и таким "грандом", как Гент. Да и ему слить умудрились в последнем матче. И всё это, чтобы в плей-офф в одну калитку влететь раскупленной и переломанной во всех линиях Бенфике, умудрившись продуть даже на Петровском, причём по делу.
Так что насчёт "прогнать тех кто докладывает Алексею Борисовичу что .... - не уровень" - это те же самые люди, которые этих "не уровень" сюда и набирали в 12-14 годах. А ещё лучше - объяснить Алексею Борисовичу (если это именно он лично все эти решения принимает), что возможность сорить деньгами и строить хорошую футбольную команду - это "немножко" разные вещи.
И главное - развал Зенита начался не два года назад, а раньше. Просто при Адвокаате и Спаллетти ещё жила инерция предыдущих тренеров, да и сами они свои команды действительно строили и развивали. Боаш же устроил выжженную землю и свалил, а наше гениальное рук-во осталось у разбитого корыта.
оказалось что пирифирия полностью развалена и входит в сезон в парализованном виде. Ждем будущей истерики, что это заговор Москвы, хахахаахаха
оказалось что пирифирия полностью развалена и входит в сезон в парализованном виде. Ждем будущей истерики, что это заговор Москвы, хахахаахаха