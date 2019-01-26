Рассказов: «„Зенит“ практически ничего не создал»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал матч с «Зенитом» (3:0), который прошел в рамках турнира Кубок Матч Премьер.

Все закономерно, счет по игре. У нас было много моментов, а «Зенит» практически ничего не создал. Мы проводим сборы, у нас нагрузки, задача – подготовиться к чемпионату. Приятно провести такой турнир, здесь можно получить дополнительные эмоции. Это не просто товарищеский матч, а дерби двух столиц. Хорошо, что мы выиграли, и главное, что все по делу.