Айртон: «Бразильцы помогают освоиться в „Спартаке“»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал об адаптации в коллективе.

Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В «Спартаке» хватает бразильцев, которые помогают. В результате у меня есть всё необходимое. Меня тепло встретил Педро Роша, я провёл день у него дома. Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в «Инстаграме» нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.

Почему немного хромал после матча с «Зенитом»? Да, чуть-чуть ударился, но к следующему матчу буду готов, точно.