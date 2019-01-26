Идову назвал три главные цели в жизни

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о главных целях в жизни каждого мужчины.

Три вещи, которые мужик должен сделать в жизни? Первое — стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком — точно бы стал киберспортсменом!

Если серьезно — создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может быть, пойти по его пути… Но лучше все же создать. Второе — кайфовать от жизни. Не важно как — играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное — наслаждаться моментом. Третья — завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо.