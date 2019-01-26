Мельгарехо: «У меня не было проблем в отношениях с Каррерой»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником команды Массимо Каррерой.

У меня нейтральное отношение к Каррере. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой - я не всегда играл, да и вряд ли мог быть этим доволен – как и любой профессиональный футболист. Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики. В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях.